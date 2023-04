Ligier European Series, Barcelona: Bernardo Pinheiro com dois pódios | AutoSport

A primeira jornada do Ligier European Series contou com a presença do piloto luso Bernardo Pinheiro, que conseguiu dois pódios.

O piloto correu com George King no Ligier JS P4 #60 da Team Virage. Nas duas corridas, a dupla conseguiu o segundo lugar, com Mihnea Stefan, também da Team Virage a conseguir o pleno com pole position e duas vitórias.

Resultados aqui