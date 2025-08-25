Ligier European Series: André Vieira conquista pódio em Spa

O fim de semana em Spa da Ligier European Series sorriu a André Vieira. O jovem piloto de Braga tem trabalhado arduamente para chegar aos lugares do pódio e conseguiu isso mesmo na Corrida 2 de Spa, na categoria JS P4.

Na corrida de uma hora, marcada desafios constantes, o piloto chegou a estar em 14.º lugar, mas protagonizou uma recuperação notável até terminar em 3.º lugar.

Esta conquista reveste-se de especial significado, não só por ser o primeiro pódio da carreira internacional de André Vieira, mas também pelo palco mítico onde foi alcançado.

“Este resultado mostra o talento, a persistência e a garra de André Vieira. Aos 18 anos, comprova que está preparado para competir ao mais alto nível e honrar o nome de Portugal nas corridas europeias”, referiu a sua equipa depois da prova.

O jovem piloto já aponta para a Michelin Le Mans Cup em 2026 e promete continuar a lutar por mais resultados de destaque nas próximas rondas da competição.

Já do lado de Henrique Cruz, em JS2 R, outro jovem talento que milita na competição, teve um fim de semana complicado, não conseguindo ver a bandeira de xadrez nas duas corridas.

