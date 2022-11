Liam Lawson deixa Fórmula 2 e vai competir na Super Fórmula em 2023 | AutoSport

Membro do programa de jovens pilotos da Red Bull, Liam Lawson vai acumular funções de piloto reserva na Fórmula 1 em 2023 com o lugar de piloto principal no campeonato japonês de Super Fórmula. O piloto neozelandês vai deixar assim, de competir no Campeonato FIA de Fórmula 2, rumando à equipa apoiada pela Red Bull no campeonato no Japão, confirmou Helmut Marko numa entrevista ao Auto Motor und Sport.

Segundo a publicação Motorsport.com, Lawson poderá vir a ser companheiro de equipa de Tomoki Nojiri na Mugen, a equipa que a Red Bull passou a apoiar naquele campeonato no próximo ano.

O neozelandês ocupa o sétimo posto da classificação na Fórmula 2, faltando apenas a última ronda da época em Abu Dhabi, mas está na luta por posições cimeiras, tendo em conta a diferença pontual tão curta entre o terceiro e o décimo classificado. Em 2021, Lawson competiu na F2 e no DTM, tendo estado na discussão pelo título no campeonato alemão até à última prova da temporada.

Théo Pourchaire, piloto jovem da Sauber e que também compete na Fórmula 2, pode também fazer a mesma troca do neozelandês da Red Bull, passando a competir pela Kondo Racing na Super Fórmula, substituindo Sacha Fenestraz.