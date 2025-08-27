Leonardo Sanchez disputa etapa decisiva da Porsche Cup Brasil, no Estoril

O brasileiro Leonardo Sanchez regressa às pistas neste fim de semana para disputar a etapa do Estoril da Porsche Cup C6 Bank, marcada por uma programação dupla: uma corrida válida pelo campeonato Sprint Challenge e a segunda prova da temporada do Endurance Series.

Depois de se ausentar da quarta etapa do Sprint, Sanchez chega a Portugal com o objetivo de recuperar a liderança do campeonato. Ao volante do carro #15, o piloto soma atualmente 80 pontos, apenas nove a menos do que o líder da classificação.

No Endurance, Sanchez terá novamente como companheiro Rafa Martins, piloto da Stock Light. Na abertura da temporada, no Algarve, a dupla esteve perto de subir ao pódio, mas um furo de pneu acabou por comprometer o resultado final.

A agenda em Cascais promete ser das mais exigentes do ano. Em apenas 48 horas, os pilotos enfrentam as corridas da 6.ª etapa do Sprint Challenge, agendadas para quinta e sexta-feira, e a 7.ª etapa do Endurance Series, com a prova de 300 km no domingo (31).

Todas as corridas terão transmissão em direto através dos canais digitais oficiais da Porsche Cup C6 Bank, além da Band e do SporTV, garantindo aos fãs brasileiros cada detalhe da jornada portuguesa.