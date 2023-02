Lena Buhler confirmada como primeira piloto da Academia F1 | AutoSport

A suíça Lena Buhler foi confirmada como a primeira piloto para a temporada inaugural da Academia de F1. A competição só de Senhoras contará com 15 pilotos em competição em cinco equipas, e foi concebido para proporcionar um percurso extra na pirâmide do desporto motorizado para jovens mulheres. Lena Buhler, que competiu recentemente no campeonato Fórmula Regional European, irá conduzir para a ART Grand Prix.