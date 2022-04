Os três primeiros dias de Julho de 2002, foram de sonho para Pedro Lamy. Em 2002 inscrito no campeonato alemão V8 STAR, Lamy foi a Nurburgring vencer a prova que ali teve então lugar, na sexta-feira para, nos dois dias seguintes, pilotar com a maestria que só ele sabe, mas agora no velho e longo circuito do Eifel – e levar pela segunda consecutiva o Chrysler Viper GTS-R da Zakspeed ao triunfo nas 24 Horas de Nurburgring. Entretanto, nas 24 Horas de Le Mans, a 16 de Junho – com o Dallara/Judd e agora com Beretta e Comas, terminou em 5º lugar da geral, uma vez mais atrás “apenas” dos Audi R8 e do Bentley EXP Speed 8 oficiais.