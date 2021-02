Lembra-se de: Pedro Salvador a brilhar na F3 em Espanha

Todos sabemos que Pedro Salvador tem uma carreira longa e muito diversificada, mas poucos se devem lembrar que há precisamente 20 anos, andava a brilhar na F3 em Espanha: “Pedro Salvador conseguiu uma estreia positiva na primeira incursão que fez no Campeonato Espanhol de F3. Averbando um segundo e um quarto lugar na jornada dupla que fechava a competição espanhola este ano, o piloto acabou por demonstrar mais uma vez a sua rapidez frente a adversários mais experientes e com um conhecimento superior do carro. No final da primeira corrida disputada em Barcelona, no circuito de Montmeló, Salvador referia que “consegui arrancar bem e chegar rapidamente à liderança da prova que mantive durante nove voltas. Contudo, o meu monolugar começou a evidenciar problemas com a bateria nas últimas voltas e foi-me impossível segurar o comando, acabando por ter que me contentar com a segunda posição”. Para a segunda corrida, as perspectivas eram igualmente boas, mas o quarto tempo conquistado na sessão de treinos colocava-o numa posição mais delicada para lutar pela vitória: “Larguei novamente bem e consegui subir até segundo, mas acabei por perder um lugar depois de um toque de um adversário, ficando o meu monolugar tecnicamente afetado evidenciando um comportamento menos saudável. Para além disso, a prova iniciou-se com o piso molhado, mas foi secando ao longo da corrida, o que fez com que as afinações intermédias por que tinha optado deixassem, a dada altura, de fazer sentido, obrigando-me a descer para a quarta posição”. Ainda assim um bom desempenho para o piloto da equipa G-Tec que, no final, chegou mesmo a receber dois convites ‘bem tentadores’ para o próximo ano”.