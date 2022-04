Pedro Chaves/Miguel Ramos fizeram dupla no Campeonato de Espanha de GT em 2002 e venceram-no. Ao volante de um Saleen S7R, começaram logo a vencer a jornada dupla que inaugurou o Campeonato, a 6 e 7 de Abril, em Albacete para, ao longo do ano, se assumirem como a equipa a bater. Tarefa impossível, no entanto, para “nuestros hermanos” – e também para todos os outros pilotos portugueses que disputaram o mesmo campeonato, a saber: Ni Amorim, com um Marcos LM 600 – ainda ganhou duas jornadas! – os irmãos Pedro e Manuel Mello Breyner (Porsche 911 GT2) e, noutra classe, Pedro Couceiro/Miguel Pais do Amaral (Porsche 911 GT3).