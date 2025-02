Campeonato Aurora (1978-1982), competiÃ§Ã£o caseira

Basicamente, esta competição, que ficou conhecida como Campeonato Aurora F1, nasceu quando o Campeonato de F5000 foi aberto a monolugares de F1, em 1977. Por isso, no seu primeiro ano de existência, apesar de já utilizar os chassis de F1 que tinham corrido no ano anterior, chamava-se Shellsport F1 Series – o patrocinador principal, que acompanhava a F5000. O nome Aurora deve-se ao “main sponsor”, que apoiou financeiramente o campeonato, em três das suas quatro temporadas.

O campeonato Aurora F1 era uma competição forjada no Reino Unido, que utilizava as principais pistas ali existentes, mas que também se estendia para outros circuitos europeus, como Zandvoort, Zolder, Nogaro e até mesmo Monza. Os seus campeões foram Tony Trimmer (1978, em McLaren M23/Cosworth), Rupert Keegan (1979, em Arrows A1/Cosworth), Emilio de Villota (1980, em Williams FW07/Cosworth) e Jim Crawford (1982, em Ensign N180/Cosworth). Marcas e pilotos que não tiveram sucesso na F1 preencheram as grelhas da Aurora F1, destacando-se nomes como Eliseo Salazar, David Kennedy, Tiff Needell, Val Musetti ou Guy Edwards, entre outros.

Giacomo Agostini teve aqui a sua principal experiência na F1 e foi neste campeonato que uma mulher venceu uma corrida de F1: Desiré Wilson, Brands Hatch, em 1980, ano em que corriam apenas quatro carros!