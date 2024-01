Lema Racing determinada em defender o título do CPV e do Supercars Endurance em 2024 | AutoSport

A Lema Racing foi uma das grandes protagonistas da temporada de 2023, conquistando o título de Campeã de Equipas no Campeonato de Portugal de Velocidade e no Iberian Supercars Endurance, estando determinada em defender em 2024 os seus cetros.

A equipa da Eslovénia chegava a 2023, depois de ter sido instrumental na conquista do título de pilotos da categoria GT4 Pro de 2022, tendo Manuel Gião e Elias Niskanen se sagrado campeões após um duelo intenso com Fernando Navarrete e Gonzalo De Andrés, que partilharam um McLaren 570S GT4 da SMC Motorsport.

Para a temporada passada a Lema Racing redobrava a sua aposta, inscrevendo dois Mercedes AMG GT4 – um na GT4 Pro para Elias Niskanen, que defendia o seu título, mas com um colega novo, Nuno Pires (um estreante), e outro na GT4 Bronze para Luís Calheiros e Paulo Macedo, que se debutavam, também, no Iberian Supercars Endurance e no Campeonato de Portugal de Velocidade.

Desde cedo que os pilotos da equipa liderada por Jaka Marinšek se envolveram na luta pelos lugares cimeiros e, enquanto o duo inscrito na GT4 Pro mostrou ser um dos grandes protagonistas da temporada, lutando pelo título até à última corrida da temporada, a dupla a competir na GT4 Bronze foi capaz de se impor como uma contendora aos lugares do pódio da sua divisão.

A competitividade dos dois Mercedes AMG da Lema Racing deixou Jaka Marinšek extremamente orgulhoso: “são muitas as boas memórias, uma delas é a primeira corrida de Portimão, quando o Paulo (Macedo) e o Luís (Calheiros) ficaram no pódio da divisão Bronze na primeira prova que fizeram connosco. Outra é a vitória do Nuno (Pires) e do Elias (Niskanen) na segunda corrida de Jerez. Foi um triunfo duro para eles e uma motivação extra para toda a equipa antes do último evento, e foi também a primeira vitória deles depois do primeiro fim-de-semana, em Portimão”.

O líder da Lema Racing aponta que a temporada de 2023 do Iberian Supercars Endurance e Campeonato de Portugal de Velocidade revelou uma evolução da competição a todos os níveis, tanto em qualidade como em quantidade, sublinhando que é a plataforma certa para a sua equipa. “Foi uma temporada desafiante, com muitos pilotos e equipas de qualidade. O campeonato cresceu muito e estamos muito satisfeitos por correr lá”, afirmou Jaka Marinšek, que ainda assim deixou escapar alguma frustração com o desfecho do campeonato: “no final, os sentimentos são contraditórios – vencemos o Campeonato de Equipas, o Paulo (Macedo) e o Luís (Calheiros) terminaram em terceiro na divisão GT4 Bronze, mas, infelizmente, um erro de julgamento de um competidor custou-nos o título de GT4, com o Elias (Niskanen) e o Nuno (Pires). Mas por vezes as corridas são assim e congratulamos o Francisco Abreu e o José Carlos Pires pelo título de pilotos”.

Na última prova da temporada, a segunda corrida da ronda do Estoril, Nuno Pires liderava a corrida e parecia estar em condições de assegurar o ceptro da GT4 para si e para o seu colega de equipa, Elias Niskanen. Porém, um toque de um adversário acabou por atirar as aspirações da dupla e da Lema Racing por água abaixo, no que foi o momento mais baixo da temporada para Jaka Marinšek: “perder o Campeonato de Pilotos, depois do grande ritmo que eles demonstraram na segunda corrida do Estoril, com outro carro a atirar para fora de prova o Nuno, foi muito duro”.

Apesar da frustração, o responsável da estrutura que assegurou o título de equipas está já de olhos postos no futuro e este ano terá um terceiro carro em pista, o Audi R8 LMS GT4 que competiu na última prova da temporada de 2023 pelas mãos de Arturo Melgar and Ignacio Cabezas. “Temos muitos planos para 2024, mas é seguro que queremos continuar no Iberian Supercars e no Campeonato de Portugal de Velocidade com dois Mercedes AMG GT4 e, também, com um Audi R8 LMS GT4! O plano é manter a maior parte dos nossos pilotos de 2023, dado que fizeram um trabalho fantástico e estão ansiosos por dar um passo em frente na próxima temporada”, sublinhou Jaka Marinšek

A Lema Racing mostrou desde a sua chegada aos campeonatos organizados pela Race Ready que está em pista para batalhar pelas melhores posições e vencer, um objetivo que mantém para 2024. “Queremos lutar por pódios, vitórias e campeonatos com todos os carros que inscrevermos, manter uma boa relação com os nossos pilotos e ter um bom ambiente na equipa, o que é muito importante para nós”, concluiu Jaka Marinšek.