Super Racing Weekend/Legends, Corrida 2: Triunfo de Joaquim Soares

Joaquim Soares (BMW M3, L99), venceu a segunda corrida dos Legends, batendo António Barros (BMW M3, L99) com Nuno Figueiredo (Volvo 850 T5 Estate, L99) a fechar o pódio. A história conta-se em poucas linhas. Inicialmente, Manuel Fernandes manteve o domínio da corrida, com um andamento totalmente impossível de ser igualado por mais alguém. A luta mais mais interessante era pelo segundo lugar e durante um par de voltas, António Barros, Nuno Figueiredo e Joaquim Soares estiveram na luta. Este último conseguiu passar pela Volvo 850 T5 e acabou a luta entre os três, ficando a peleja entre António Barros e Joaquim Soares, ambos em BMW M3.

Mais atrás, luta muito intensa no pelotão dos FEUP, com outros carros, como o Clio de Paulo Ferraz, ou o Peugeot 205 de Nélson Silva.

Lá na frente o ritmo de Manuel Fernandes era imopressionante e em meia duzia de voltas já tinha 32 segundos de diferença. Mais atrás, António Barros perde a luta com Joaquim Soares pelo segundo lugar e quando faltam oito minuto para o fim da corrida, entra o Safety Car em pista. Manuel Pedro Fernandes perde o primeiro lugar com uma ida às boxes e a corrida acaba com Safety Car sendo o vencedor Joaquim Soares, que partiu do quarto lugar e venceu a corrida.

Houve polémica no final da corrida. António Sarabando ia batendo num carro de assistência em pista, viram-se bandeiras amarelas, depois um safety Car, havendo mesmo que diga que foi mostrada uma bandeira vermelha. A verdade é que a corrida terminou na volta a seguir à saída do Safety Car. Algo para esclarecer melhor posteriormente…