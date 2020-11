No Autódromo Internacional de Portimão, Manuel Fernandes foi o mais rápido no Campeonato de Portugal de Velocidade Legends. O piloto do BMW 320d fez um tempo de 2:02.458s, ficando na frente de Miguel Monteiro (Volvo 850 T5) por 4.532s. Terceira posição para Tiago Ribeiro e o Honda Civic Type R.