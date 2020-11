Legends: Manuel Fernandes e Hugo Mestre dominaram em Portimão

O Portimão 2 SuperRacing Series, disputado no Autódromo Internacional do Algarve, reservou o dia de sábado para a realização dos treinos livres e das qualificações para o Campeonato de Portugal de Velocidade Legends.

O domínio de Manuel Fernandes e de Hugo Mestre, ao volante do BMW 320d da categoria Livre foi total nas sessões de treinos livre e de qualificação. O Volvo 850 T5 da mesma categoria, pilotado por Miguel Monteiro e Filipe Matias, foi quem mais se aproximou da dupla do BMW.

Contas feitas, Manuel Fernandes e Hugo Mestre ficaram com a “pole position”, seguidos de Miguel Monteiro e Filipe Matias, com o terceiro lugar na grelha de partida a ficar para Tiago Ribeiro, ao volante do veloz Honda Integra Type R. A fechar a segunda fila da grelha ficou o BMW M3 de Joaquim Soares.

Nas várias classes, João Sousa ficou com o melhor tempo entre os Fiat Punto da classe Feup 2 (18º da geral entre 23 carros) e Gustavo Moura Jr (Alfa Romeo 156) foi o melhor nos Feup 3 com um excelente 12º lugar à geral. Nos L90-1300, o melhor foi Luís Império (Citroen AX Sport) enquanto nos L90-2000 o mais rápido foi Hugo Branquinho (Honda Civic)na frente de Horst Baptista (Renault 5 GT Turbo).

Entre os L99, o mais rápido foi Joaquim Soares (BMW M3), na frente de Nuno Figueiredo (Volvo 850 T5 Estate), ao passo que nos L99 -2000, Tiago Ribeiro impôs o seu Honda Integra Type R ao Citroen Saxo Cup de Artur Monteiro. Destacamos o terceiro lugar da grelha do piloto do Integra Type R. Referir que António Barros (BMW M3) conheceu problemas com o capô do seu carro e acabou por não conseguir fazer a qualificação.

Finalmente, na categoria L99-2000, José Almeida impôs o seu Honda Integra Type R a Tiago Montes (Honda Integra Type R) e ao Fiat Tipo 16V de Abel Marques e Sérgio Monteiro. Seguiram-se Jorge Marques (Citroen AX GTI) e Paulo Ferraz (Renault Clio 16V). Entre os carros da categoria Livre, domínio de Manuel Fernandes e Hugo Mestre (BMW 320d), seguido de Miguel Monteiro e Filipe Matias (Volvo 850 T5), Sérgio Pinto (Honda Civic) e dos dois Peugeot 306 GTI de António Sarabando e Paulo Gomes.

Amanhã serão realizadas as duas corridas a contar para o Campeonato de Portugal de Velocidade Legends, a primeira às 10.40 e a segunda às 14.10 horas. A previsão meteorológica indica forte possibilidade de chuva.

Horário

Domingo, 08 de novembro

10.40 – 11.05 – Legends – Corrida 1

14.10 – 14.35 – Legends – Corrida 2