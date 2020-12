Estoril Racing Festival, CPVL: Filipe Matias leva a melhor na Corrida 1

Corrida renhida no Estoril com Filipe Matias a levar a melhor sobre Manuel Fernandes, detentor da pole para a corrida 1. O piloto do Volvo 850 conseguiu a vitória à geral na primeira prova do fim de semana, assim como na sua categoria. Manuel Fernandes (Livre) ficou em segundo à geral e na sua categoria, e Nuno Figueiredo (L99) fechou o pódio.

Foto: Nuno Organista