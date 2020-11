CPVL, Portimão II: Manuel Fernandes vence primeira corrida

No Campeonato de Portugal de Velocidade Legends, na segunda ronda no Autódromo Internacional do Algarve, Manuel Fernandes levou o BMW 320d à vitória, apesar de oposição de Miguel Monteiro, em Volvo 850 T5. Monteiro acabou por ficar na segunda posição.

A primeira corrida dedicada aos Legends acabou por ser muito atribulada. Para lá dos problemas mecânicos de alguns carros, a chuva acabou por provocar alguns despistes e com carros mal colocados, a entrada em pista do Safety-Car foi inevitável, tendo isso acontecido por duas vezes. Com grande parte dos 25 minutos de prova amputados devido aos dois Safety-Car, Manuel Fernandes acabou por vencer a corrida, mas perante forte oposição de Miguel Monteiro ao volante do Volvo 850 T5. A diferença entre os dois ficou em menos de um segundo. Faltaram voltas ao piloto do carro sueco para tentar a vitória nesta primeira corrida dos Legends.

Destaque para a excelente recuperação de António Barros, que desde a última posição da grelha de partida foi ganhando posição para terminar a prova na quarta posição, atrás de Joaquim Soares, também ele num BMW M3.

Ao volante do sempre espetacular Volvo 850 T5 Estate, Nuno Figueiredo ficou no quinto lugar final.

A chuva que caiu no final da corrida provocou vários despistes que colocaram fora de prova alguns pilotos: Jorge Marques (Citroen AX GTI), Tiago Lindo (Fiat Punto 85) e Tiago Ferreira (Fiat Punto 85), foram alguns deles. Tiago Montes (Honda Integra Type R) acabou abalroado e foi forçado a retirar-se da prova. Com problemas mecânicos, abandonaram Paulo Gomes (Peugeot 306 GTI), Hugo Branquinho (Honda Civic EF3) e Artur Monteiro (Citroen Saxo Cup).

Contas feitas às várias classes, Rui Silva foi o melhor os Fiat Punto da classe Feup 2 (12º da geral) e Gustavo Moura Jr (Alfa Romeo 156) foi o melhor nos Feup 3 com um excelente 11º lugar à geral. Nos L90-1300, o melhor foi Luís Império (Citroen AX Sport) enquanto nos L90-2000 venceu Horst Baptista (Renault 5 GT Turbo).Entre os L99, venceu Joaquim Soares (BMW M3), na frente de António Barros (BMW M3) e Nuno Figueiredo (Volvo 850 T5 Estate), ao passo que nos L99 -2000, Sérgio Monteiro impôs o seu Fiat Tipo 16V.

Finalmente, entre os carros da categoria Livre, domínio de Manuel Fernandes e Hugo Mestre (BMW 320d), seguido de Miguel Monteiro (Volvo 850 T5), enquanto que na Especial, a vitória foi para Nuno Barroso.