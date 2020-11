CPVL, Portimão II: Hugo Mestre vence

O BMW 320d #51, com Hugo Mestre ao volante, voltou a estar no lugar mais alto do pódio. Na segunda corrida no Autódromo Internacional do Algarve, a contar para o Campeonato de Portugal de Legends, a vitória ficou para Hugo Mestre. Na segunda posição ficou o Volvo 850 T5 de Felipe Matias e em terceiro ficou Joaquim Soares no BMW M3.

A muita chuva acabou por condicionar a segunda corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends. Ao contrário do que sucedeu na primeira corrida, não houve intervenção do Safety-Car, nem foram mostradas bandeiras amarelas, pelo que apenas o piso encharcado do Autódromo Internacional do Algarve criou problemas aos pilotos.

A maior ameaça à vitória de Hugo Mestre nesta segunda corrida dos Legends veio, uma vez mais, do Volvo 850 T5, desta feita com Filipe Matias ao volante, mas Mestre dominou a corrida, liderando as 9 voltas realizadas dentro dos 25 minutos de duração da prova.

Atrás dos dois primeiros, assistiu-se a uma luta interessante entre Joaquim Soares e António Barros, ambos em BMW M3, batalha ganha pelo primeiro. Nuno Figueiredo levou a carrinha Volvo 850 T5 a fechar os cinco primeiros desta segunda corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends.

Contas feitas às várias classes, Manuel Alves foi o melhor dos Fiat Punto da classe Feup 2 (12º da geral) e Gustavo Moura Jr (Alfa Romeo 156) foi o melhor nos Feup 3 com mais um excelente 11º lugar à geral. Nos L90-1300, vitória para Luís Império (Citroen AX Sport) enquanto nos L90-2000 o melhor foi Hugo Branquinho (Honda Civic EF3) na frente de Horst Baptista (Renault 5 GT Turbo).

Entre os L99, venceu Joaquim Soares (BMW M3), na frente de António Barros (BMW M3) e Nuno Figueiredo (Volvo 850 T5 Estate), ao passo que nos L99 -2000, Tiago Ribeiro levou a melhor ao volante do seu Honda Integra Type R, na frente de outro Integra, pilotado por José Almeida e do Fiat Tipo 16V de Abel Marques Fiat Tipo 16V. Finalmente, entre os carros da categoria Livre, domínio de Hugo Mestre (BMW 320d), seguido de Filipe Matias (Volvo 850 T5).