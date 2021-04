Campeonato de Portugal de Velocidade Legends: 32 carros para começar

O Campeonato de Portugal de Velocidade Legends arranca temporada de 2021 no Circuito de Braga com uma lista de inscritos com 32 carros. Diversas categorias oferecem enorme diversidade de automóveis que vão oferecer um colorido profundo às corridas dos Legends.

O Campeonato de Portugal de Velocidade Legends vai iniciar a temporada 2021 no ANPAC Racing Weekend que se disputa no Circuito de Braga entre os dias 23 e 25 de abril. Competição que surge reforçada após um ano de 2020 vincado pela pandemia de Covid 19, com um calendário de cinco jornadas e um reforço da presença dos pilotos.

Contas feitas, à jornada inaugural no Circuito de Braga, estão inscritos nada menos que 32 pilotos distribuídos pelas várias categorias, a saber, L85, L90, L90-1600, L99, L99-1600, L99-2000; Trophy e Super Trophy.

Esta amplitude de classe confere diversidade à competição e, ao mesmo tempo, a sua espetacularidade. Para os adeptos da competição automóvel, assistir a corridas disputadas metro a metro por carros como os BMW 635 CSI, Ford Sierra Cosworth RS

500, os Volvo 850 Estate e S60 ou os BMW M3, é fantástico. Não esquecendo a estreia do Honda S2000, os diversos Honda Civic, os Renault Spider e Clio e os Honda Integra. Destaque, ainda, para os exóticos Fiat Tipo e os BMW 320i e 320d ou os Toyota Yaris e Starlet, Citroën Saxo e os Peugeot 106 e 306. Uma grelha muito diversificada, o que só nos leva a lamentar a impossibilidade de ter público nas bancadas do Circuito de Braga.

João Macedo Silva (direção da ANPAC) – “Olhar para a lista de inscritos e perceber a diversidade de carros entre os 32 inscritos só pode deixar a direção da ANPAC muito satisfeita e grata aos seus associados e aos pilotos que decidiram prestigiar a edição 2021 do Campeonato de Portugal de Velocidade Legends. Acreditamos que as corridas vão ser muito animadas, com muita competição e no final do fim de semana todos regressarão a casa com um largo sorriso nos lábios. E nós, na ANPAC, ainda mais sorridentes com a sensação que fizemos um bom trabalho no defeso para aumentar a importância e a visibilidade da velocidade em Portugal