ANPAC Racing Weekend, Legends: Afinal, foi Paulo Sousa que ganhou a corrida 2

Ontem, na segunda corrida dos Legends, o que vimos foi Paulo Sousa (BMW E30) liderar toda a corrida e – segundo pensámos na altura, até pela bandeira de xadrez que foi mostrada a Manuel Fernandes/Hugo Mestre (BMW 320 d) – que algo se passara com o BMW E30 de Paulo Sousa e por isso tinha perdido a vitória na última volta. Só que “ali havia gato”. É que as corridas dos Legends são de 25 minutos e por algum motivo que agora não sabemos explicar, provavelmente por erro, a bandeirada de xadrez foi mostrada apenas com 25 minutos, mais uma volta, o que alterava a classificação.

Mas não, e afinal foi mesmo Paulo Sousa (BMW E30) a vencer as duas corridas dos Legends, a segunda na frente de Manuel Fernandes/Hugo Mestre (BMW 320 d). 14.908s mais atrás ficaram Miguel Monteiro/Filipe Matias (Volvo 850 T5). Tiago Ribeiro (Honda Integra Type R) foi quarto sendo também o melhor na Categoria L99-2000. António Barros (BMW M3) foi quinto e o melhor da categoria L99, com Pedro Oliveira (BMW 635 CSI) em sexto a vencer a categoria L85.