Legend Cars testaram no Estoril | AutoSport

Já rodaram no Estoril os primeiros Legend Cars da nova Legend Cars Iberian Series, competição que vai ser colocada de pé pela CRM Motorsport em 2023. Um novo campeonato que virá enriquecer os ‘racing weekends’ e que tem agendadas seis provas em pistas de Portugal e Espanha.

O Legend Car tem 140 cv de potência, 480 kg de peso, tem tração traseira, pneus de pouca aderência e baixo coeficiente aerodinâmico, o que permite corridas ainda mais equilibradas e por consequência, divertidas. O carro não têm diferencial autoblocante, mas sim um diferencial direto e sem qualquer ajuda eletrónica, o que aumenta muito a tendência sobreviradora do carro, tornando-o mais desafiante para qualquer piloto que procure uma condução aproximada de um Kart.

Veja as primeiras imagens dos carros a testar no Estoril.

FOTOS Rui Reis