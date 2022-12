Legend Cars: Novos carros testados no Estoril | AutoSport

As 3H Gupe tiveram um brilho acrescentado com a presença de dois carros da nova competição da CRM Motorsport, os Legend Cars.

A nova competição do promotor de Cascais que percorrerá a Península Ibérica conta com carros de chassis tubular e um motor Yamaha 900cc com caixa sequencial de 6 velocidades e uma potência de 140cv. Carros capazes de uma velocidade máxima de 200km/h com uma performance muito interessante. Palavras de pilotos experientes que tiveram a oportunidade de experimentar a novidade, pilotos como Pedro Salvador, João Miguel Baptista, Nuno Batista, Bernardo Bello assim como os jovens pilotos Tiago Madeira, Orlando Batina, Guilherme dal Maso e a piloto espanhola Ana Barreras.

O novíssimo Legend Car, ainda numa afinação de teste conseguiu rodar confortavelmente dentro dos 1min57, tempos muito interessantes para uma primeira amostra.