Legend Cars Iberian Series: CRM Motorsport lança nova competição | AutoSport

Em 2023 chega pelas mãos da CRM Motorsport o Legend Cars Iberian Series! Uma nova fórmula ibérica que promete aumentar ainda mais a adrenalina dentro e fora das pistas em Portugal e Espanha, mantendo sempre a competitividade com o selo de qualidade em matéria de controlo e igualdade técnica bem como em matéria de promoção, com que a CRM Motorsport já nos habituou.

O promotor do Super Seven by Toyo Tires e do Kia GT Cup dá, assim, mais um passo importante na criação de um novo campeonato que virá seguramente enriquecer a oferta nos seus “racing weekends” e no mercado Ibérico.

Com seis provas agendadas para a época de estreia em pistas de Portugal e Espanha, o Legend Cars Iberian Series é a nova aposta da CRM Motorsport, prometendo níveis de competitividade semelhantes aos que assistimos nas corridas do Super Seven by Toyo Tires, visto que em termos de condução do carro, o Legend está muito no seguimento do feeling de condução dos Caterham.

NOVO DESAFIO PARA PILOTOS

Com 140 cv de potência e 480 kg de peso, o carro que preencherá a grelha do Legend Cars Iberian Series é leve, de tração traseira, com pneus de pouca aderência e baixo coeficiente aerodinâmico, resultando em maiores cones de ar e corridas mais divertidas. Para além disso, não têm diferencial autoblocante, mas sim um diferencial direto e sem qualquer ajuda eletrónica, aumentando por isso ainda mais a tendência sobreviradora do carro, tornando-o mais desafiante para qualquer piloto que procure uma condução aproximada de um Kart. Além do desafio que será a condução do Legend, o custo de colocar um carro em pista encaixa na filosofia que este promotor defende desde sempre na competição dos Caterham. Assim, os Legends serão a porta de entrada para as competições organizadas pela CRM Motorsport, pelo custo de ativação e também pela performance, uma vez que serão ligeiramente mais lentos que os Caterham Super Seven.

Para a primeira época, o campeonato irá acompanhar os mesmos eventos que o Super Seven by Toyo Tires e partilhará a grelha com a classe de entrada Caterham 340R, prevendo o promotor ter uma grelha de cerca de

20 Caterham 340R mais 20 Legends no programa ibérico, que passa pelos circuito de Jerez, Valência e Jarama em Espanha, além de Portimão e Estoril (em duas ocasiões) em território nacional. A grelha da classe 420R seguirá separada com cerca de 40 carros, o que fará dos fins de semana organizados pela CRM uma autêntica festa do automobilismo com diferentes classes, mas com a mesma filosofia de sempre: diversão, competitividade, respeito em pista e custos controlados.

Aumentando o leque de possibilidade para pilotos e equipas que adquiram um Legend Car novo e pronto a correr, o campeonato estará tecnicamente alinhado a 100% com o Campeonato Italiano e Europeu, o que permite a participação em qualquer destes eventos.

POSSIBILIDADE DE DOIS PILOTOS POR CARRO

O pack para competir no Legend Cars Iberian Series, composto por um Legend Car novo e pronto a correr, as inscrições na época desportiva de 2023, um fato de piloto HRX e um Kit AIM Mxm com câmara onboard, tem o preço de 33.950 Euros (mais IVA). Em cada um dos seis eventos programados para a época de estreia, os pilotos terão dois treinos livres de 20 minutos de duração, duas sessões de treinos cronometrados (10 minutos cada) e competirão em duas corridas de 25 minutos, possibilitando assim, dois pilotos dividirem o mesmo carro.

A CRM Motorsport também promoverá com os Legend Cars a mesma filosofia do Caterham Festival, um evento que atrai muito interesse e tem batido recordes em relação à lista de inscritos, com todo o alinhamento internacional (Campeonato Italiano e Europeu). Em relação ao plano de expansão no mercado espanhol, o promotor terá parceria com a Hirundo Motors, que já representa a Caterham em Espanha e que se junta à CRM Motorsport também neste novo projeto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO CARRO

O Legends Car tem uma potência de 140 cv para um peso de 480 kg, debitada pelo motor Yamaha MT09 de 890cc, utilizando uma caixa sequencial de 6 velocidades. Com uma aceleração dos 0 aos 100 Km/h em menos de 5 segundos, o carro que fará a estreia no próximo ano na Península Ibérica tem uma velocidade máxima de 200 Km/h, que se espera resulte em corridas muito competitivas.