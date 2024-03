Leandro Martins e RACAR Motorsport vencem na GT Winter Series | AutoSport

A portuguesa RACAR Motorsport e o piloto de nacionalidade portuguesa, Leandro Martins, sagraram-se vencedores das GT Winter Series na classe Cup 2. A formação de Lisboa representou as cores portuguesas na competição internacional que contou com equipas que disputam alguns dos campeonatos de GT mais importantes da Europa, enfrentando uma forte oposição ao longo de seis fins-de-semana, que tiveram como cenário os mais importantes circuitos da Península Ibérica.

Leandro Martins aos comandos do Porsche 992 GT3 Cup da RACAR Motorsport conquistou ao longo da época invernal cinco vitórias e nove pódios na sua classe, o que lhe permitiu assegurar o ceptro da classe Cup 2, reservada a carros da marca de Weissach, e o vice-título da geral, sendo apenas batido por um carro da classe GT3.

O piloto de nacionalidade portuguesa mostrou-se muito satisfeito com a conquista face a adversários de nomeada. “É um orgulho muito grande! Em 2023 realizámos algumas provas das GT Winter Series e percebemos que o nível era muito elevado, mas eu e a RACAR Motorsport sentimos que era uma forma muito eficaz de tanto eu como a equipa evoluirmos”, começou por dizer Leandro Martins, que acrescentou: “Começámos a temporada de forma muito positiva no Estoril, com uma vitória, mas depois sofri um toque de um adversário que me deixou fora das duas corridas desse mesmo evento. Mas ao longo da época estivemos sempre muito competitivos e consistentes e terminámos sempre no pódio e com vitórias. Sem um problema numa peça, no evento de Motorland, talvez fosse possível conquistar o título à geral. Foi um grande feito de todos nós e um crescimento competitivo assinalável que terá reflexos nos nossos programas futuros. A RACAR Motorsport foi determinante para este resultado e creio que vamos para a temporada deste ano ainda mais fortes”.

Depois da sua bem-sucedida passagem pelas GT Winter Series, Leandro Martins sente-se ainda mais motivado para o programa que está a planificar com a RACAR Motorsport. “Para além dos excelentes resultados que obtivemos nesta competição,estas provas permitiram-nos ganhar ritmo e preparar bem a próxima temporada. Vamos participar um campeonato de índole europeu que exigirá de nós o nosso potencial máximo. Estamos muito entusiasmados e vamos trabalhar para continuar com estes bons resultados até ao final de 2024”, concluiu o piloto luso-brasileiro.