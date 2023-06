Le Mans: Ligier e Bosch apresentam carro de competição a hidrogénio | AutoSport

Com o ACO a manter o objetivo de ter carros a hidrogénio a correr em Le Mans integrados com as restantes máquinas, a Ligier e a Bosch apresentaram a sua proposta para veículos de competição a hidrogénio. O Ligier JS2 RH2.

As duas empresas têm trabalhado no desenvolvimento do automóvel desde novembro passado. É alimentado por um motor V6 bi-turbo de 3,0 litros, baseado numa plataforma existente da Bosch. Com uma potência de 420 quilowatts, produz 570 cavalos e pode atingir uma velocidade máxima de 280 km/h. Pesa 1450 kg e pode funcionar durante aproximadamente uma única sessão no circuito de Le Mans, entre 35 e 40 minutos, tendo três tanques de hidrogénio. A carroçaria é em tudo semelhante ao JS 2R que corre no Ligier European Series. Este carro é um exercício que mostra a possibilidade de aplicação da tecnologia de hidrogénio. Não existe qualquer plano atual para o carro competir nas séries onde poderia ser potencialmente usado. O projeto é relativamente recente e apesar de a frase forte ser “pronto para correr” este projeto parece estar algo distante da competição.

O hidrogénio continua a ser visto como uma opção interessante, mas sem haver uma aposta clara e forte por parte de marcas e o objetivo do ACO em ter carros com esta tecnologia a correr em Le Mans, apesar de possível, não parece ter força suficiente neste momento.