Le Mans Cup: Vitória de Valentino Rossi, Miguel Cristóvão perto do pódio | AutoSport

Valentino Rossi e Jérôme Policand (BMW M4 GT3) venceram a segunda corrida da Le Mans Cup na classe GT3. No traçado francês triunfaram ainda David Droux e Luis Sanjuan (COOL Racing) em LMP3, enquanto o piloto luso Miguel Cristóvão e o seu companheiro de equipa Sacha Lehmann terminaram a pouco mais de meio segundo do terceiro classificado.

Depois da vitória de ontem de Manuel Espírito Santo na classe LMP3 na primeira corrida da Le Mans Cup, Cristóvão esteve perto de alcançar o pódio, comprovando o bom andamento que teve na sua estreia em Le Mans.

Fruto de uma penalização por não ter cumprido um ‘Stop and Go’ anterior, o Ligier nº77 da Team Thor perdeu o primeiro lugar que alcançou em pista, herdando o nº97 da COOL Racing o triunfo.

A corrida não sorriu aos restantes dois pilotos portugueses no pelotão da classe LMP3, com Espírito Santo a terminar no 17º posto e Guilherme Oliveira no 20º.

Logo após a partida da corrida, o Duqueine nº 33 da WTM by Rinaldi Racing de Torsten Kratz saltou para a frente do Ligier nº 2 da CD Sport, enquanto em GT3 o Porsche nº 86 da HCR by CaffeineSix de Tim Creswick e o Mercedes nº 57 da Winward Racing de George Kurtz ficaram à frente do BMW nº 46 da Team WRT de Jerôme Policand. No entanto, logo na segunda volta foi declarada uma ‘Slow Zone’ para a retirada de um LMP3 danificado em Mulsanne. Mais tarde uma nova ‘Slow Zone’ foi imposta antes de um período de Safety Car que durou cerca de 20 minutos.

Durante o período do Safety Car, o Ligier nº 77 da Team Thor Racing de Audunn Gudmundsson parou uma volta mais cedo do que todos os outros, dando a vez a Colin Noble, com o escocês a liderar a corrida atrás do Safety Car, depois dos outros carros terem parado. O Ferrari nº 51 da AF Corse foi para a box mais cedo e Kei Cozzolino emergiu em segundo lugar na geral, atrás do Ligier nº 77.

Uma penalização por não respeitar o tempo de paragem nas boxes foi aplicada ao Ligier nº 77 da Team Thor a 8 minutos do fim, tendo a equipa optado por deixar Noble na frente, enquanto os Ligiers nº 33 e nº 97 lutavam pelo segundo e terceiro lugares. O nº 51 da AF Corse também recebeu uma penalização por condução errática, optando também a equipa por deixar Cozzolino em pista.

A liderança dos LMP3 mudou quando o Ligier nº 97 passou à frente do Duqueine nº 33 na segunda chicane. Em GT3, Valentino Rossi, no BMW nº 46 da Team WRT, estava a subir na classificação e desafiava o Porsche nº 86 de Anders Fjordbach pelo segundo lugar, mas com a penalização de Cozzolino, estavam a lutar pela liderança. Fjordbach manteve o italiano à distância, mas em Tertre Rouge Rossi passou por dentro e ficou à frente do Porsche. O BMW nº 31 da Team WRT, de Max Hesse, também apanhou e passou o Porsche nº 86 da HCR by CaffeineSix, para conseguir um duplo pódio para a WRT.

No final da corrida, David Droux terminou em segundo em pista, atrás de Colin Noble, mas passou para o 1º lugar após a penalização aplicada ao Ligier da Team Thor. O Ligier nº 33 da WTM Racing by Rinaldi Duqueine foi segundo, com o Ligier nº 2 da CD Sport a ocupar a última posição do pódio.

CLASSIFICAÇÃO COMPLETA, AQUI.