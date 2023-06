Le Mans Cup, Miguel Cristóvão: “resultado merecido face ao ritmo que demonstrámos” | AutoSport

Depois de duas qualificações difíceis, devido a inúmeras bandeiras vermelhas, o Miguel Cristóvão arrancou para a corrida de hoje do 15º lugar entre quarenta carros inscritos na classe LMP3 da Le Mans Cup, série de apoio à edição centenário das 24 Horas de Le Mans. O piloto luso terminou num excelente quarto lugar, muito perto do terceiro classificado.

Miguel Cristóvão e Sacha Lehmann, o seu colega de equipa aos comandos de um Ligier JS P320 da M Racing, tinham mostrado um ritmo competitivo que a sua posição na grelha de partida não espelhava e tinham como objetivo recuperar posições durante a segunda corrida da jornada da Le Mans Cup. O português realizou o arranque e rapidamente subiu duas posições na classificação. Miguel Cristóvão foi subindo posições com um ritmo forte e ultrapassagens seguras e quando entrou na via das boxes para dar a vez ao seu companheiro de equipa, o carro da M Racing estava já no oitavo posto. O francês também mostrou um bom andamento, terminando no quarto posto.

“Hoje mostrámos o nosso verdadeiro potencial e penso que, se a qualificação nos tivesse corrido bem, poderíamos até chegar ao pódio. No meu turno estive envolvido em diversas lutas, mas consegui ir ganhando sempre posições. O Sacha esteve também muito forte e o nosso andamento traduziu-se num quarto lugar depois de uma excelente recuperação. Penso que é o resultado merecido face ao ritmo que demonstrámos”, afirmou Miguel Cristóvão.

Para além do resultado e performance notáveis na corrida de hoje, o piloto português sublinha ainda a experiência que adquiriu ao longo destes dias. “Antes de mais, foi fantástico estar presente neste evento, o centenário das 24 Horas de Le Mans! É um momento histórico para o automobilismo e sente-se toda a história aqui no circuito. Para além disso, aprendi a pista e as particularidades de competir aqui, o que me poderá ser necessário para o futuro”, concluiu Miguel Cristóvão.

Miguel Cristóvão regressa à pista de 13 a 15 de julho para as 4 Horas de de Castellet, a segunda ronda do European Le Mans Series.