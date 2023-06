Le Mans Cup, Miguel Cristóvão: “Foi o resultado possível” | AutoSport

Miguel Cristóvão considera ter estado muito mais competitivo do que os resultados da qualificação e da corrida da Le Mans Cup demonstraram. Em estreia no circuito de Le Mans, logo na ronda da competição que serve de série de apoio ao centenário das 24 Horas de Le Mans, Cristóvão afirma que os incidentes não lhe permitiram transformar o seu andamento em resultados na primeira corrida do Road to Le Mans.

O português mostrou um bom andamento na sua estreia no mítico circuito de La Sarthe desde a primeira sessão de treinos-livres, o que lhe abria boas perspectivas para bons resultados. No entanto, na qualificação diversas bandeiras vermelhas impediram que Miguel Cristóvão e o seu colega de equipa aos comandos do Ligier JS P320, Sacha Lehmann, de realizarem voltas limpas, tendo o português assegurado o décimo quinto lugar da grelha de partida e o francês o vigésimo primeiro.

Para a corrida de ontem a dupla do carro nº 79 da M Racing esperava poder recuperar e Miguel Cristóvão começou por ganhar oito lugares nos primeiros momentos de ação, mas um incidente à sua frente implicou que terminasse a primeira volta em vigésimo terceiro. Com uma situação de Safety Car ao longo da maior parte do seu turno de condução, o português não teve como recuperar muitas posições, tendo apesar disso subido a décimo oitavo até entrar nas boxes. Sasha Lehman fez, também, um bom ‘stint’, mas uma nova situação de Safety Car no final da prova impediu-o de ir além do 14º posto.

“É fantástico estar em Le Mans e adaptei-me muito bem ao traçado, tendo rodado em tempos muito competitivos. No entanto, tanto na qualificação como na corrida ocorreram muitos acidentes, o que nos impediu de demonstrar o nosso verdadeiro potencial. Penso que em circunstâncias normais seriamos, pelo menos, capazes de lutar por lugares nos dez primeiros. Foi o resultado possível”, apontou Miguel Cristóvão.

Esta manhã realiza-se a segunda corrida e português está determinado em conseguir um resultado diferente. “Amanhã arrancamos um pouco mais à frente, o que nos dá mais margem de manobra para uma recuperação. Sabemos que podemos andar mais à frente e vamos trabalhar para podermos terminar com um bom resultado que, sobretudo, espelhe de uma forma real o nosso verdadeiro potencial. Hoje [quinta-feira], o Sacha esteve muito forte e a M Racing muito bem nas paragens nas boxes. Estou seguro de que temos as condições para amanhã terminarmos bem classificados”, concluiu Miguel Cristóvão.

A segunda corrida no circuito de La Sarthe realiza-se esta manhã às 9.30h podendo ser seguida em direto através do Eurosport 1.