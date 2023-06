Le Mans Cup: Manuel Espírito Santo foi o mais rápido na qualificação 1 | AutoSport

A Le Mans Cup também corre este fim de semana no circuito que lhe dá o nome, Le Mans. E o piloto da Team Virage, Manuel Espírito Santo, esteve em destaque.

Se no segundo treino livre o Ligier JS P320 – Nissan #58 já tinha sido o mais rápido, na qualificação, Manuel Espírito Santo voltou a ser o mais rápido, fazendo o tempo de 3:46.735, tirando quase 0.5 segundos ao tempo de Wayne Boyd, no #23 da United Autosports. Foi uma excelente prestação do piloto português. Na segunda qualificação, o colega de Espírito Santo fez apenas o 13º tempo.

Mas a representação lusa esteve também a cargo de Guilherme Oliveira, no Ligier #68 da M Racing, tendo feito o 17º tempo, enquanto o seu colega de equipa foi 39º à geral (32º nos LMP3). Já Miguel Cristóvão, no foi 15º na qualificação dois, com o seu colega de equipa a ser 21º no Ligier #69 da M Racing.

A primeira corrida acontece ainda hoje, com a segunda prova agendada para amanhã.

Resultados AQUI

Foto: José Bispo