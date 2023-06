Le Mans Cup, Manuel Espírito Santo: “Estamos todos de Parabéns” | AutoSport

Foi uma grande estreia de Manuel Espírito Santo em Le Mans. O jovem piloto português que já tinha garantido a ‘pole position’ para a primeira corrida do Le Mans Cup, prova de apoio à edição centenário das 24 Horas de Le Mans, conseguiu ontem uma brilhante vitória à geral.

Depois do karting e da passagem pelos fórmulas, Manuel Espirito Santo estreou-se este ano nas corridas de resistência, nomeadamente na Michelin Le Mans Cup. Ainda em fase de adaptação a esta nova realidade, a jornada de Le Mans corre de feição para o piloto português de 19 anos.

Fazendo dupla com Martin Rich no Ligier #58 do Team Virage, Manuel Espírito Santo está a viver o sonho: “Correr em Le Mans está no imaginário de qualquer piloto, mas conseguir a ‘pole’ e a vitória na prova de estreia é só extraordinário. Não sei explicar o sentimento. Estou muito feliz e reflete todo o trabalho que tenho vindo a fazer esta época mas também em anos anteriores. A equipa está também de parabéns porque me proporcionou um carro muito competitivo. Estamos todos de parabéns” referiu o piloto de Cascais.

Manuel Espírito Santo tem de se focar ainda na segunda corrida no circuito de La Sarthe que acontece esta manhã às 9.30h podendo ser seguida em direto através do Eurosport 1.