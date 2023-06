Le Mans Cup, Guilherme Oliveira: “Estivemos sempre em modo de recuperação” | AutoSport

Aos 18 anos Guilherme Oliveira competiu pela primeira vez no lendário Circuito de la Sarthe, na segunda ronda da Le Mans Cup, ao volante do Ligier da M Racing que partilha com Hugo Delacour. O jovem piloto português fez várias ultrapassagens nas duas corridas e terminou o fim de semana de Le Mans no 7º lugar do campeonato na classe LMP3.

Foi mais um momento marcante para o piloto de Vila Nova de Gaia, que depois da estreia nas 24 Horas de Daytona, da sua primeira corrida no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC), competiu agora no mítico traçado que recebe a edição centenário das 24 Horas de Le Mans. Na Le Mans Cup, Guilherme Oliveira subiu ao pódio na corrida inaugural da temporada, terminando no segundo lugar, e é agora sétimo da classificação geral da classe.

Com 48 protótipo LMP3 em pista, dois deles também com pilotos lusos nas suas tripulações (Manuel Espírito Santo e Miguel Cristóvão) e sem conhecer o traçado francês, Guilherme Oliveira conseguiu o 17º lugar na Qualificação 1. Em ambas as corridas, Oliveira esteve sempre ao ataque, recuperando várias posições, com as corridas a serem marcadas pelas constantes interrupções devido a incidentes. Na corrida 1, o luso fez o derradeiro turno de condução e levou o Ligier da M-Racing ao 16º lugar, enquanto na corrida 2 fez o turno do arranque, fazendo mais de 20 ultrapassagens até entregar o carro no 14º lugar. A dupla luso-francesa viria a terminar no 20º posto, resultado que impediu o Ligier #68 de somar qualquer ponto na Road to Le Mans.

“Foi mais uma enorme descoberta para mim e para a equipa, numa das pistas mais famosas mas também mais exigentes do mundo”, afirmou Guilherme Oliveira. “O circuito de Le Mans tem mais de 13 quilómetros e quase 40 curvas, portanto não é uma pista que se aprenda em meia dúzia de voltas nos treinos. Estivemos sempre em modo de recuperação e penso que terminamos com um excelente andamento. Depois da qualificação, e com quase 60 carros em pista, já sabíamos que seria muito difícil chegar aos pontos, mas ainda assim foi um momento que nunca esquecerei, pois alimento desde criança o sonho de correr nas 24 Horas de Le Mans. A época na Michelin Le Mans Cup é longa, estamos no 5.º lugar do campeonato e esperamos subir posições já na próxima prova, em Paul Ricard”, referiu o vice-campeão da Europa da categoria LMP3.

A terceira prova da Michelin Le Mans Cup será disputada a 14 e 15 de julho, no Circuito de Paul Ricard, em França.