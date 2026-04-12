Le Mans Cup: André Vieira conclui primeira corrida da temporada no top 15

A primeira ronda da Michelin Le Mans Cup de 2026 no Circuito de Barcelona-Catalunya ficou marcada por um arranque caótico, com três Safety Cars e um Full Course Yellow a interromperem os primeiros 30 minutos de corrida de 2 horas — incluindo um incidente logo na primeira volta que envolveu quatro carros.

Na classe LMP3, o nº85 da R-ace GP (Duqueine) controlou a prova. Danial Frost liderou a fase inicial e, após as paragens obrigatórias, Enzo Peugeot assumiu o volante e construiu uma vantagem de 8,4 segundos sobre o nº50 da 23Events Racing (Colin Queen), que fez uma excelente recuperação nas fases finais. O terceiro lugar ficou para o companheiro de equipa Zack Scoular (nº86 R-ace GP). Peugeot e Frost lideram agora o campeonato e rumam a Le Castellet como líderes.

Foi a estreia de André Vieira na competição, aos comandos do Ligier JS P325 – Toyota da Trajectus Motorsport, ao lado de Mathis Poulet. A dupla terminou a corrida no 14º posto, num fim de semana ainda de habituação para o jovem piloto bracarense que no ano passado corria na Ligier European Series e este ano deu o passo, assumindo o LMP3 da equipa gaulesa.

Na classe LMP3 Pro/Am, o nº62 da Bretton Racing Ligier, com Jacek Zielonka e Léo Sami Robinson, venceu com 3,2 segundos de vantagem sobre o nº66 da Rinaldi Racing, com o nº24 da Racing Spirit of Léman a completar o pódio.

O GT3 foi a classe mais dramática. Valentin Hasse Clot (nº10 Racing Spirit of Léman,Aston Martin Vantage

AMR GT3) teve de superar uma penalização de 10 segundos por infração ao Full Course Yellow para garantir a vitória. O nº54 da Dinamic GT (Porsche 911 GT3 (992) EVO) terminou em segundo, apesar de ter recebido uma penalização de 30 segundos por provocar uma colisão na última curva com o nº17 Ferrari — margem que se revelou suficiente para manter a posição face ao terceiro classificado, o nº77 da SMC Motorsport (McLaren 720S GT3 Evo).

A segunda ronda realiza-se em Le Castellet, a 2 de maio.

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