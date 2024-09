Lamera Cup: ‘Montanha-Russa’ é desafio para 26 horas de corrida

A corrida mais longa do mundo está de volta ao Autódromo Internacional do Algarve. Com 26 horas de duração aquela que é a quarta ronda da Lamera Cup promete mais uma vez ser ‘palco’ de muita animação, estratégia e gestão de esforço no próximo fim de semana (7 e 8 de Setembro).

Depois de um mês de agosto em alta velocidade o Autódromo Internacional do Algarve arranca o mês de setembro com uma prova bem especial e onde durante 26 horas as máquinas desta série monomarca serão levadas ao limite lado a lado com os pilotos que aceitaram este desafio.

Com 35 equipas inscritas neste ano de 2024 a Lamera Cup traz de novo ao asfalto do traçado junto a Portimão os seus conhecidos chassis tubulares equipados com motor quatro cilindros turbo com cerca de 330 cavalos, máquinas que fruto do seu baixo peso (970 quilos) conseguem atingir um nível de performance elevado e proporcionar excelentes corridas.

Com o arranque destas 26 horas de Portimão marcado para as 14 horas e 30 minutos do próximo sábado depois do treino livre e qualificação realizados durante a manhã este regresso da Lamera Cup a um dos seus cenários de eleição terá acesso público ao ‘paddock’ com o acesso a ter um custo de 10 euros para o fim de semana e com aquisição na loja do Kartódromo Internacional do Algarve.