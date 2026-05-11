Lamborghini Super Trofeo: quinto e sexto lugar para Miguel Cristóvão em Ímola

Miguel Cristóvão não teve muita sorte na segunda jornada do Lamborghini Super Trofeo Europe, disputada este fim de semana no Autodromo Internazionale Dino e Enzo Ferrari, em Imola. O piloto português, a bordo do Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 da Vincenzo Sospiri Racing, partilhou o carro número 66 com o francês Paul Levet, protagonizando um desempenho competitivo ao longo de todo o fim de semana, mas os resultados ficaram aquém do desempenho demonstrado.

O ponto alto do fim de semana chegou na qualificação para a segunda corrida, quando Paul Levet assegurou a pole-position à geral, colocando a dupla luso-francesa na frente de todo o pelotão e confirmando o forte potencial do conjunto.

Na primeira corrida, disputada na manhã de domingo em condições de pista seca, Cristóvão e Levet mantiveram-se sempre entre os mais rápidos da classe Pro-Am, cruzando a linha de chegada na segunda posição da categoria. Contudo, um problema no limitador de velocidade na via das boxes levou o carro a exceder a velocidade permitida no pit-lane, resultando numa penalização que relegou a dupla para o quinto lugar final.

Na segunda corrida, a chuva intensa alterou por completo o cenário competitivo. Levet manteve o comando a partir da pole-position, resistindo à pressão dos adversários, mas as sucessivas entradas do Safety-Car impediram o francês de construir a vantagem que o ritmo do Lamborghini permitia antever. Após a troca de pilotos, Cristóvão assumiu o carro numa fase delicada, diretamente exposto aos pilotos profissionais da classe Pro-Am. Apesar das dificuldades com o Lamborghini em piso molhado e de Imola ser uma pista nova para si, o piloto lisboeta protagonizou uma prestação combativa, terminando na sexta posição da categoria.

Miguel Cristóvão, piloto da Vincenzo Sospiri Racing:

“Foi um fim-de-semana em duas partes. No sábado, com a pista seca, fomos muito competitivos e mostrámos um andamento muito forte. No domingo, com a chuva, sentimos algumas contrariedades, uma vez que eu nunca tinha rodado com este carro nestas condições e Imola era também uma pista nova para mim. Mais uma vez mostrámos um andamento que os resultados não espelham totalmente, mas voltámos a estar na luta pelos lugares do pódio. Vamos continuar a trabalhar e acredito que será apenas uma questão de tempo até os resultados correspondentes ao nosso ritmo apareçam. Esperemos que isso possa acontecer já em Spa-Francorchamps.”

A próxima ronda do Lamborghini Super Trofeo Europe realiza-se em Spa-Francorchamps, entre os dias 25 e 27 de junho.