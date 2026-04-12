Lamborghini Super Trofeo, Paul Ricard: Miguel Cristóvão estreia-se com dois quartos lugares na Pro-Am

Miguel Cristóvão fez uma entrada sólida no Lamborghini Super Trofeo Europe, na ronda inaugural disputada em Paul Ricard. Ao volante do Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 da Vincenzo Sospiri Racing, que partilha com o francês Paul Levet, o piloto de Lisboa integrou o grupo da frente na classe Pro-Am, mostrando capacidade para discutir os lugares do pódio num pelotão de elevada competitividade.

Na primeira corrida, a dupla luso-francesa esteve diretamente envolvida na luta pela vitória da classe até aos instantes finais, numa disputa marcada por grande agressividade e vários contactos em pista. Esses incidentes acabaram por condicionar o resultado, com Cristóvão e Levet a cruzarem a linha de meta no quarto lugar. Na segunda corrida do domingo, o piloto português voltou a demonstrar consistência, mantendo o carro entre os mais competitivos da classe. Paul Levet assumiu a fase final da prova e garantiu novamente o quarto posto, consolidando um arranque de temporada positivo com pontos conquistados nas duas corridas.

Miguel Cristóvão analisou assim a sua estreia no campeonato:

“O plantel é extremamente competitivo e, para estarmos na luta pelos lugares do pódio, temos de estar sempre no nosso melhor nível. As lutas são muito intensas, com muitos toques, algo a que me terei de habituar. Na primeira corrida, quando estávamos na luta pela vitória, a disputa tornou-se particularmente intensa e alguns contactos acabaram por prejudicar o nosso resultado.”

“Mostrámos competitividade frente a adversários muito fortes e conseguimos dois resultados importantes, que nos garantem pontos valiosos para o campeonato. Foi o meu primeiro contacto com esta competição e fiquei impressionado com o nível do pelotão. Vamos continuar a trabalhar, manter o foco e procurar evoluir para que possamos alcançar resultados ainda melhores nas próximas corridas.”

A segunda ronda do Lamborghini Super Trofeo Europe realiza-se em Imola, a 9 e 10 de maio.