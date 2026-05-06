Lamborghini Super Trofeo: Miguel Cristóvão quer continuar arranque positivo, agora em Ímola

Miguel Cristóvão disputa este fim de semana a segunda etapa da temporada 2026 do Lamborghini Super Trofeo Europe em Imola, depois de um arranque sólido em Paul Ricard com dois quartos lugares na classe Pro-Am. O piloto de Lisboa volta a dividir o Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 da Vincenzo Sospiri Racing com o francês Paul Levet, numa fase ainda marcada pela adaptação ao carro e a um pelotão altamente competitivo.

Imola representa um desafio extra para Miguel Cristóvão, que chega a um circuito que não conhece e onde terá de assimilar rapidamente um traçado técnico e exigente. O piloto sublinha que se trata de uma pista onde se atingem velocidades próximas dos 280 km/h com o Huracán Super Trofeo EVO2, o que eleva o nível de exigência na pilotagem e torna ainda mais crítico o trabalho realizado em treinos livres e qualificação.

Depois de um primeiro contacto positivo com o campeonato em Paul Ricard, o foco passa agora por consolidar a evolução demonstrada e aproximar-se dos lugares cimeiros da Pro-Am.

“Imola será um circuito novo para mim, pelo que será fundamental aproveitar todos os momentos em pista para aprender o traçado. Trata-se de um circuito muito técnico, onde se atingem velocidades bastante elevadas, o que o torna ainda mais exigente do ponto de vista da pilotagem.”

“Tivemos um início positivo em Paul Ricard, ainda que o comportamento do carro não estivesse totalmente ao nosso agrado, com alguma tendência subviradora. Acredito que em Imola poderemos ter um conjunto mais equilibrado, o que nos dará maiores garantias de competitividade. O pelotão é muito forte e bastante aguerrido, pelo que será importante manter o foco, trabalhar bem ao longo de todo o fim de semana e procurar evoluir de forma consistente. Vamos encarar esta ronda sessão a sessão, com o objetivo de alcançar bons resultados.”

O programa oficial do evento arranca no sábado com treinos livres e as sessões de qualificação durante a tarde. No domingo disputam-se as duas corridas, a primeira às 8h25 e a segunda às 13h55 (horários locais), ambas com transmissão em direto através do canal oficial de YouTube da Lamborghini Squadra Corse, permitindo acompanhar em detalhe a prestação de Miguel Cristóvão e Paul Levet.