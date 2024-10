Lamborghini Super Trofeo: Jovem André Lagartixa em destaque nos EUA

André Lagartixa, um jovem de 20 anos de Vendas Novas, Alentejo, mudou-se para Indianápolis, nos Estados Unidos, em busca do seu sonho de ser piloto profissional de automóveis. Com uma carreira iniciada no Karting, destacou-se nesse desporto e, influenciado pela família, seguiu para uma das cidades mais emblemáticas do automobilismo mundial. Em Indianápolis, já alcançou pódios competindo nos poderosos Lamborghini do Super Trofeo North America, uma importante competição de corridas nos EUA.

No início do ano, André Lagartixa foi convidado para testar um Fórmula 4 nos circuitos de Indianápolis e Chicago, onde quebrou o recorde da pista três vezes. Isso garantiu-lhe uma corrida na USF2000, na qual terminou em 6º lugar, apesar da pouca experiência. O seu talento chamou a atenção do diretor de competição da Lamborghini nos EUA, que lhe ofereceu um teste e uma corrida em Las Vegas. Lagartixa venceu a corrida, aos 19 anos, o que lhe rendeu uma vaga no Lamborghini Super Trofeo North America. Estreou no campeonato aos 20 anos, terminando no top 5 em Sebring e conquistando um 2º lugar em Laguna Seca. Desde então, tem disputado as primeiras posições com o Lamborghini da equipa Alliance Racing. Em novembro, irá competir no circuito de Jerez de la Frontera e nas Finais Mundiais Lamborghini, enfrentando os melhores pilotos da Europa, Ásia e EUA.

“Tem sido um sonho para mim viver esta experiência nos Estados Unidos”, afirmou o promissor piloto português. “Tenho ainda pouca experiência e estou a conduzir um carro muito potente e contra excelentes pilotos vindos de várias partes do mundo. Mas o pódio em Laguna Seca provou que posso andar com os melhores! Agora quero lutar por um novo pódio no final do troféu. E depois quero tentar entrar no top 10 nas Finais Mundiais da Lamborghini. Seria mais um sonho concretizado”, disse André Lagartixa.

“Experiência Lamborghini” em Vendas Novas a 2 de novembro

Antes disso, no dia 2 de novembro, André Lagartixa vai proporcionar uma experiência de condução num Lamborghini aos aficionados da sua cidade-natal, Vendas Novas, e de toda a região. O evento, que vai ser realizado na Zona Industrial de Vendas Novas, tem o apoio logístico do Município local, permitindo um contacto dos fãs com André Lagartixa e com a icónica marca italiana.

Susana Gonçalves, vice-presidente do Município Vendas Novas, destaca a projeção do jovem alentejano nos Estados Unidos da América. “Quando tivemos conhecimento de que o André (Lagartixa) estava no desporto automóvel, e sendo um ‘filho’ da terra, decidimos apoiar esta iniciativa em termos logísticos. É um apoio institucional, em articulação com a GNR e os Bombeiros. A nossa prioridade é garantir a máxima segurança para o público e participantes, fechando uma rua na Zona Industrial. Espero que seja um sucesso para todos os aficionados”, afirmou Susana Gonçalves.