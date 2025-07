Lamborghini GT3 Junior Program: Português Rodrigo Testa escolhido pela marca italiana

A entrada de Rodrigo Testa neste programa é um reconhecimento claro do seu talento e uma oportunidade importante para afirmar-se ao mais alto nível do automobilismo internacional.

O programa culmina com uma prova final (shootout) no circuito de Misano, onde os pilotos serão avaliados diretamente por instrutores da Scuola Federale ACI Sport e por pilotos de fábrica como Andrea Caldarelli e Marco Mapelli. Os melhores desse teste poderão garantir apoio oficial da Lamborghini para a temporada 2026, com possibilidades reais de avançar para campeonatos internacionais de topo como GT World Challenge Europe, IMSA, DTM ou até Le Mans.

Rodrigo Testa foi oficialmente integrado no Lamborghini GT3 Junior Program 2025, um dos projetos de desenvolvimento de talentos mais prestigiados da Lamborghini Squadra Corse. Esta iniciativa visa identificar e apoiar jovens pilotos com potencial para se tornarem futuros pilotos oficiais da marca italiana, oferecendo formação técnica, apoio de fábrica e exposição internacional.

