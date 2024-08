Ladies Cup: Conheça as quatro piloto desta competição

A FPAK, em colaboração com a CRM Motorsport, lançou um projeto para promover a participação feminina no desporto automóvel, resultando na criação da Ladies Cup. Sofia Correia, Margarida Barbosa, Rafaela Barbosa e Jennifer Costa foram selecionadas para competir nos Caterham 310R da competição.

Sofia Correia, de 34 anos, é casada com o piloto João Silva e tem um histórico de ralis e karting. Após uma pausa por maternidade, ela retomou a competição e viu a participação na Ladies Cup como uma oportunidade para evoluir e abrir portas para novos projetos no desporto automóvel.

“Corri agora, no Estoril, pela primeira vez em circuito, vivendo uma experiência muito enriquecedora. Estive sempre a melhorar e considero a experiência bastante positiva. Na próxima prova o objetivo é continuar a progredir. Quanto ao futuro, gostaria de continuar no ativo e esta iniciativa permite abrir portas para montar novos projetos no desporto automóvel”, concluiu Sofia Correia

Margarida Barbosa, de 32 anos, tem um passado no karting e ralis, e desejava regressar às corridas após uma pausa devido a compromissos profissionais e internacionais. Ela teve um desempenho variável no Estoril, mas está animada para futuras competições, incluindo possivelmente a Porsche Cup.

“Profissionalmente, não conseguia conciliar as duas atividades, até porque fui para o estrangeiro. Mas desde há algum tempo que pretendia voltar às corridas, até que vi nas redes sociais da FPAK que procuravam pilotos femininas…”, lembra a piloto de Famalicão. “Estive muito tempo parada e não estava ao meu melhor nível no Estoril, o que tornou mais difícil a minha progressão e a adaptação ao Caterham. De qualquer modo, adorei a experiência e fui melhorando aos poucos, ficando com a convicção de que da próxima vez será menos complicado. Adorava, depois da Ladies Cup, continuar em atividade, quem sabe na Porsche Cup, isso seria o ideal. Vamos ver…”

Jennifer Costa, de 35 anos, brasileira radicada em Portugal, viu na Ladies Cup uma chance de retomar a carreira iniciada no karting e corridas no Brasil. Ela estreou-se nos ralis em 2023 e está entusiasmada para continuar a competir, seja em ralis ou em circuitos.

“Assim que surgiu no portal da FPAK a notícia de que se procuravam pilotos femininas, recebi vários alertas de amigos, inclusive do amigo Ricardo Teodósio”, conta a médica dentista de Esposende, que depois de se ter fixado no nosso país fez a estreia nos ralis em 2023, nos campeonatos Start Sul e Promo Sul, com um Peugeot 106 Rallye. “Gostei bastante da experiência de voltar aos circuitos no Estoril. Não houve muito tempo para treinos, mas foi uma jornada fantástica e uma grande aprendizagem. Quanto ao futuro, só quero é continuar, seja nos ralis ou nos circuitos, e ser competitiva”.

Rafaela Barbosa, com 17 anos e filha do campeão Mário Barbosa, está na sua quinta temporada de ralicross e decidiu inscrever-se na Ladies Cup para ganhar experiência. Embora a condução no Caterham seja diferente do ralicross, ela adaptou-se bem e pretende continuar a correr.

“Aquele não era o meu mundo, mas o carro é fácil de conduzir e adaptei-me bem, melhorando de forma progressiva, embora o tipo de condução seja muito diferente do ralicross. Para já, este ano a minha prioridade centra-se no ralicross e depois veremos como correrá a segunda jornada da Ladies Cup. A partir daí não sei, mas gosto muito do desporto automóvel e o que pretendo, acima de tudo, é continuar a correr”.

Todas as pilotos participaram com entusiasmo na primeira jornada da competição no Autódromo do Estoril e estão ansiosas para as próximas provas da Ladies Cup.