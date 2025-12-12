Ladies Cup 2025, Mariana Posser de Andrade campeã em época “recheada” de revelações

Não foi chegar, ver e vencer, até porque já se estreara na derradeira jornada da época anterior, mas Mariana Posser de Andrade esteve quase a consegui-lo. E, como corolário do seu notável desempenho na Ladies Cup’2025, sucedeu a Mariana Machado como campeã da competição nascida do projeto conjunto da FPAK e da CRM Motorsport para dar oportunidade a novos talentos femininos de prosseguirem a sua carreira no automobilismo.

A questão do título ficou decidida na terceira e última jornada, no primeiro fim de semana deste mês de dezembro, no Estoril. “Não deixa de ser curioso e engraçado o facto de a Mariana Machado ter sido a primeira pessoa com quem eu andei no Caterham. Pode dizer-se que foi a minha primeira instrutora e agora a temível adversária que não me deu descanso…”, revela a piloto de Cascais, que aos 31 anos conquistou o primeiro êxito no automobilismo, por uma diferença de 37 pontos face a Mariana Machado, apesar da sua reduzida experiência nestas andanças, já que ao contrário das suas rivais nunca correra nos karts.

Nas três jornadas da Ladies Cup (Portimão, Valência e Estoril) – disputada no âmbito da Caterham Motorsport Ibérica, promovida pela CRM Motorsport –, cada uma com 4 corridas, Mariana Posser de Andrade só não subiu ao lugar mais alto do pódio por duas vezes, por “culpa” de Mariana Machado. “A minha vitória na Ladies Cup foi tudo menos confortável, ao contrário do que os resultados possam deixar entender. Estive sempre submetida a uma enorme pressão por parte da minha adversária, porque eu sei do seu valor.

Em Valência senti uma grande diferença e consegui avançar um pouco mais e destacar-me. Mas mesmo estando na frente, eu tinha consciência que ela, com o seu esforço, dedicação e perfecionismo, era capaz de chegar lá. Portanto, eu estava sempre receosa e para mim nunca foi fácil gerir as estratégias de corrida, de quando deveria ultrapassar ou não, entre outros detalhes. Mesmo que eu possa ser mais rápida que a Mariana Machado, ela terá uma ‘inteligência de pista’ que eu ainda não tenho…”, confessa a campeã.

O grande momento de Mariana Posser de Andrade na Ladies Cup’2025 aconteceu, confessou a própria, na última corrida da jornada de encerramento, do Estoril, quando já tinha assegurado a conquista do título:

“Aí senti-me livre de qualquer pressão e nada havia a salvaguardar. Portanto, poderia fazer o que bem entendesse, como forçar até ao limite. Assim fiz e obtive o melhor resultado do ano [4º lugar absoluto], uma vitória fantástica perante a minha família e os amigos que estavam lá a dar-me todo o seu apoio”.

Atribui o sucesso alcançado e a evolução registada durante a época ao seu coach, Ricardo Megre, que pretende manter para 2026, não esquecendo um conselho que guarda religiosamente e colocou sempre em prática: nada está ganho até ao baixar da bandeira xadrez!

“Agora, chega a parte mais difícil, que é angariar patrocínios para correr em 2026…”