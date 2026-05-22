Kyle Busch morre aos 41 anos: NASCAR perde uma das suas figuras mais marcantes

A NASCAR anunciou esta quinta-feira a morte de Kyle Busch, bicampeão da Cup Series e uma das figuras mais influentes e polarizadoras do automobilismo norte-americano, aos 41 anos. A notícia foi confirmada pela família Busch, pela NASCAR e pela Richard Childress Racing, equipa que o piloto representava, depois de ter sido hospitalizado com uma doença grave.

Num comunicado conjunto, a família, a equipa e a organização descreveram a morte como “súbita e trágica” e sublinharam o impacto da perda no desporto. “Toda a família da NASCAR está de coração partido com a perda de Kyle Busch. Futuro membro do Hall of Fame, Kyle foi um talento raro, daqueles que surgem uma vez por geração”, refere a nota. A mesma declaração recorda o seu “espírito competitivo”, o vínculo criado com os adeptos e o papel que desempenhou no desenvolvimento de novos pilotos.

Busch cumpria a sua 22ª temporada completa na principal divisão da NASCAR. Ao longo da carreira, conquistou dois títulos da Cup Series, em 2015 e 2019, e somou 63 vitórias, número que o coloca no nono lugar da lista histórica da competição. Nas restantes séries nacionais da NASCAR, construiu também um palmarés de referência, com 102 triunfos na atual O’Reilly Auto Parts Series e 69 vitórias na Craftsman Truck Series.

Uma carreira de elite na história da NASCAR

Kyle Busch deixou uma marca transversal nas várias fases da sua carreira. Estreou-se na Cup Series em 2005 com a Hendrick Motorsports, depois de ter dado nas vistas como uma das maiores promessas da modalidade. Em 2008, transferiu-se para a Joe Gibbs Racing, numa mudança que consolidou o seu estatuto de estrela e o transformou numa das faces mais reconhecidas do projeto da Toyota na NASCAR. Em 2023, iniciou a última etapa do percurso competitivo ao serviço da Richard Childress Racing, aos comandos do Chevrolet nº8.

Foi sobretudo na Joe Gibbs Racing que assinou os anos mais consistentes e vitoriosos. Na equipa, somou 56 das suas 63 vitórias na Cup Series e construiu uma parceria longa e bem-sucedida, com pelo menos um triunfo em cada uma das 15 temporadas que ali cumpriu. Paralelamente, destacou-se também como proprietário na Truck Series, através da Kyle Busch Motorsports, estrutura que alcançou 100 vitórias entre 2010 e 2023 e conquistou dois títulos.

Entre a admiração e a contestação

Se os números o colocam entre os grandes nomes da modalidade, a sua imagem pública fez dele uma figura singular. Kyle Busch foi, ao longo de mais de duas décadas, um dos pilotos mais adorados e mais contestados pelos adeptos. A alcunha “Rowdy”, inspirada tanto no filme Days of Thunder como no seu estilo agressivo em pista, acabaria por definir uma identidade competitiva intensa, irreverente e profundamente mobilizadora.

A NASCAR sublinhou precisamente essa dimensão emocional no seu comunicado oficial, ao referir que Busch criou “uma ligação emocional profunda” com fãs de todas as idades, dando origem à chamada “Rowdy Nation”. Ao mesmo tempo, a sua frontalidade e agressividade em corrida fizeram dele uma presença pol

polarizadora, mas incontornável, no panorama competitivo da modalidade.

De Las Vegas ao topo do stock car americano

Nascido em Las Vegas, a 2 de maio de 1985, Kyle Thomas Busch cresceu numa família ligada à competição. O pai, Tom, era mecânico e piloto local; o irmão mais velho, Kurt Busch, viria também a tornar-se uma referência da NASCAR e membro do Hall of Fame. Ainda adolescente, Kyle seguiu um percurso semelhante, passando pelo karting, pelos Legends Cars e pelos Late Models, até chegar ao radar das principais equipas.

Depois de um acordo inicial com Jack Roush ter sido interrompido por alterações regulamentares relativas à idade mínima para competir nas séries nacionais, Busch encontrou na estrutura de Rick Hendrick a plataforma para se afirmar. Em 2003, numa fase em que procurava “ser a sua própria pessoa”, dizia à Associated Press que queria “mostrar a toda a gente” que sabia conduzir. Fê-lo rapidamente.

Em 2004, venceu cinco corridas na então divisão secundária da NASCAR e, no ano seguinte, estreou-se a tempo inteiro na Cup Series. Tornou-se o mais jovem vencedor da competição principal à data, ao triunfar no Auto Club Speedway, e cedo confirmou o estatuto de talento geracional.

Legado e última fase da carreira

A saída da Joe Gibbs Racing, no final de 2022, abriu um novo capítulo com a Richard Childress Racing. Apesar de a parceria ter surgido anos depois de um conhecido desentendimento entre Busch e Richard Childress, a integração revelou-se competitiva logo em 2023, temporada em que venceu três corridas. A sua última vitória na Cup Series aconteceu a 4 de junho de 2023, em Gateway.

À data da morte, atravessava o período mais longo sem triunfos na carreira. Ainda assim, o seu legado estava há muito consolidado: títulos, recordes, longevidade e uma capacidade rara para marcar uma era dentro e fora da pista.

Kyle Busch deixa os pais, a mulher, Samantha, com quem casou na passagem de ano de 2010, e dois filhos, Brexton e Lennix.

FOTO NASCAR.com