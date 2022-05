Kimi Räikkönen estreia-se na NASCAR Cup Series | AutoSport

Kimi Räikkönen vai fazer a sua estreia na NASCAR Cup Series no circuito de Watkins Glen a 21 de agosto, aos comandos do Chevrolet Camaro ZL1 1LE do programa PROJECT91 da estrutura Trackhouse Racing.

O PROJECT91 consiste num terceiro carro da Trackhouse Racing para pilotos internacionais que queiram competir na NASCAR e o primeiro piloto confirmado é o campeão do mundo de Fórmula 1 de 2007, Kimi Raikkonen que terminou a sua carreira na disciplina no final da época passada.

O piloto finlandês já competiu por duas vezes na NASCAR em 2011 no Charlotte Motor Speedway, na NASCAR Camping World Truck Series e na NASCAR Xfinity Series.

“Não queria voltar a correr, mas Justin [Marks, dono da equipa] veio a minha casa na Suíça e convenceu-me da seriedade com que estava a organizar um programa de primeira linha”, disse Raikkonen no comunicado da equipa. “Isto vai ser divertido, mas é algo que vou levar muito a sério. Sei como a NASCAR Cup Series é competitiva e será um grande desafio”.

O finlandês vai testar o carro #91 antes da corrida de Watkins Glen a 21 de agosto.