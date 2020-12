Kia GT Cup: Triunfos de Rafael Lobato, consagração para Pedro Alves e José Maria Bastos

Houve animação a rodos e suspense até final entre todas as categorias em disputa. Mas sempre com um denominador comum no momento de receber a bandeirada de xadrez: os nomes de Rafael Lobato (Pro), Pedro Alves (Club) e José Maria Bastos (Júnior) — vencedores das três corridas que, hoje, tiveram lugar no Circuito do Estoril!

Apesar da manutenção das condições climatéricas traiçoeiras que, tudo indicam, irão marcar esta 10ª edição do Estoril Racing Festival, os pilotos do Kia GT Cupresponderam ao desafio com garra e determinação. Houve tempo para boas surpresas, como o excelente andamento de Alex Areia na categoria Pro, que acumulou dois segundos e um terceiro lugares. Manuel Gião também foi ao pódio por duas vezes e Francisco Carvalho por uma, o que diz tudo sobre a competitividade da categoria.

Mas, apesar da boa réplica dos seus adversários, incluindo-se aqui o jovem colega de equipa na Speedy Motorsport (Alex Areia, campeão da categoria Júnior do Kia GT Cup em 2019), o piloto do carro nº 4 (Rafael Lobato) esteve numa classe à parte ao longo deste sábado, juntando aos triunfos a volta mais rápida em duas das três contendas realizadas.

HORA DAS DECISÕES

Uma demonstração de força que o coloca muito perto do objetivo confesso de se sagrar campeão da primeira temporada do Kia Ceed GT, aguardando-se agora pelo desfecho das três corridas que terão lugar no Domingo, de modo a confirmar a vantagem pontual que detém sobre os rivais.

Na categoria Club, Pedro Alves voltou a assumir papel de destaque, com três triunfos indiscutíveis. Além de vincar a sua velocidade ao volante do Picanto, a pontuação obtida neste segundo dia do Estoril Racing Festival permite-lhe, desde logo, revalidar o campeonato obtido na temporada transata. Resta-lhe a corrida de consagração (a quarta do programa desportivo deste Estoril Racing Festival) antes da experiência, prometida, ao volante de um Kia Ceed GT.

Após a conquista do bicampeonato e a superioridade demonstrada em 2020, aguarda-se com expectativa que o piloto vila-realense (Pedro Alves) opte pela transição para a categoria Pro já a partir de 2021.

Quem não só cumpriu, como superou, as suas expectativas foi Francisco Coutinho. De voltaao Kia Picanto GT após um ano de ausência, o regresso do piloto do Teaam Nuoorte ao Troféu mais picante da Velocidade Nacional mostrou-se particularmente saboroso, resultando em três subidas ao 2º lugar na categoria Club.

A fechar o pódio, a 3ªposição foi repartida entre Pompeu Simões, Miguel Martins e Tiago Madeira, sempre com a ameaça de Paulo Gonçalves Duarte. Uma quadra que irá fazer de tudo para assegurar a melhor classificação possível na derradeira corrida do fim-de-semana para os pilotos desta categoria.

Igualmente em destaque entre os Club, Manuel Moura Teixeira e o filho, Samuel Teixeira, que fez a sua estreia em competição ao volante do Picanto. Mas também as duplas Vítor Fernandes/Paulo Gaspar e Luís Lourenço/Miguel Lourenço — pilotos que continuam a evoluir e a esboçar sorrisos sempre que entram no carro.

RECUPERAÇÃO ÉPICA

Já na categoria Júnior, assistiu-se a um volte-face extraordinário graças aos três triunfos, intocáveis, de José Maria Bastos — um resultado que o coloca como campeão virtual da sua classe,apesar de partir da 4ª posição da categoria à entrada para esta prova, num momento em que ainda falta apurar a pontuação relativa ao seu desempenho mediático durante a última prova do ano.

Atrás dele, tudo por decidir entre o 2º e o 4º lugar da classe, cabendo esta discussão aos jovens Luís Maria Lisboa, João Aguiar-Branco e Pedro Pinto. Já David Matos Chaves e Guilherme Dal Maso tentarão materializar numa ida ao pódio a rapidez evidenciada ao longo do dia.

Ao volante do Kia Ceed GT, Hugo Marcos, Jorge Serôdio, Alfredo Lavrador, Nuno Madeira e Pedro Gomes usufruíram da mais recente evolução do carro, elogiando a potência, comportamento e prazer de condução de um projeto que volta a ter a assinatura da Kia Portugal e da CRM Motorsport.

“Vivemos um excelente dia de competição, com diversas batalhas entre todas as categorias em disputa”, analisaJoão Seabra.

“É com agrado que dou os parabéns ao Pedro Alves pela revalidação do título obtido em 2019 na categoria Club, convidando-o, desde logo, a dar o passo seguinte já na próxima temporada aos comandos da mais recente evolução doKia Ceed GT. Talento não lhe falta, bem como à restante comitiva do Troféu, o que naturalmente nos enche de orgulho e entusiasmo”, prossegue o Diretor-Geral da Kia Portugal.

“Verificámos, ainda, que o José Maria Bastos tem fibra de campeão, revolucionando as contas da categoria Júnior na última prova da temporada 2020 quando falta disputar a derradeira corrida do ano, e igualmente que o Rafael Lobato tem tudo para somar mais um título ao seu currículo de sonho, apesar da forte oposição dos seus adversários”, remata Tiago Raposo Magalhães, CEO da CRM Motorsport.

Volvidas as três primeiras corridas do fim-de-semana, os pilotos do Kia GT Cup regressam este Domingo ao Circuito do Estoril para mais três confrontos em pista que têm tudo para ser tão ou mais emocionantes. Destaca-se a definição do grande campeão da categoria Pro, mas também o desenrolar da Picanto Cup — competição que terá lugar entre as corridas 5 e 6 que constam no programa desportivo.

Todas as informações a respeito desta prova podem ser consultadas nas redes sociais do Kia GT Cup (Instagram e Facebook) e através do link do sistema oficial de live-timing, em https://livetiming.alkamelsystems.com/circuitoestoril

Os resultados podem igualmente ser consultados em http://circuitoestoril.alkamelsystems.com

Programa Estoril Racing Festival, 11-13 Dezembro2020

Domingo, 13 de Dezembro de 2020

09H30-09H50: Corrida 4

10H45-11H05: Qualificação Picanto Cup

12H05-12H25: Corrida 5

16H00-16H20: Corrida 6

Classificação decorridas as primeiras três corridas do Kia GT Cup no Estoril Racing Festival:

Pro

1º Rafael Lobato – 133 pts

2º Alex Areia – 87 pts

3º Manuel Gião – 86 pts

Club

1º Pedro Alves – 238 pts

2º Tiago Madeira/Miguel Martins – 129 pts

3º Gonçalo Inácio – 124 pts

Júnior

1º José Maria Bastos – 195 pts

2º Luís Maria Lisboa – 184 pts

3º Pedro Pinto – 177 pts