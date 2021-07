KIA GT CUp: Triunfo de Francisco Carvalho | AutoSport

Francisco Carvalho venceu a primeira corrida da KIA GT Cup, batendo João Aguiar-Branco por 6.853s com Pedro Alves a terminar um pouco mais atrás. Manuel Gião foi quarto na frente de Armindo Araújo. Gião liderou as primeiras 12 voltas da corrida, mas na entrada da 13ª e última envolveu-se com um concorrente atrasado e perdeu a liderança para Francisco Carvalho, caindo para a quarta posição.

Nos Picanto, Pedro Pinto triunfo, mais de 10s na frente de Orlando Batina, com Gonçalo Inácio no terceiro lugar mas bem mais atrás.