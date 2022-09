Kia GT Cup no Caramulo: também houve competição | AutoSport

É verdade, também houve competição a ‘sério’ com a presença da KIA GT Cup.

Pedro Alves, João Santos e André Regueiro triunfam perante milhares de espetadores no Troféu monomarca promovido pela CRM Motorsport e a Kia Portugal e logo com com disputas à centésima de segundo.



João Santos regressa ao troféu assinando a sua estreia a vencer na primeira subida e André Regueiro marca o cronómetro mais veloz na segunda demanda vencendo pela primeira vez.

Entre os pilotos do Kia Ceed GT, só Francisco Carvalho (CRM Motorsport) já tinha experiência nas rampas e no Caramulo. Carvalho prontamente marcou os tempos mais velozes durante os treinos, no entanto o piloto da Guarda não evitou uns pequenos erros nas subidas oficiais o que o impossibilitava de concretizar a primeira vitória do ano.

Constantemente entre os dois mais rápidos, Pedro Alves tomou partido dos desaires de Carvalho. O piloto de Vila Real, rubricou os tempos mais rápidos em ambas as subidas de Prova oficiais. Assim, Pedro Alves carimbava mais uma dobradinha neste ano de 2022, a 4ª consecutiva (!). Quem não deixou escapar impune um erro de Francisco Carvalho, na derradeira subida, foi Pedro Pinto (Befast Motorsport). O jovem piloto, vinha a ganhar confiança subida após subida estando constantemente no encalço de Alves e Carvalho e na última subida do fim de semana cumpriu os 3000m de comprimento do Caramulo 1 (!) décima de segundo mais rápido do que Carvalho. Carvalho e Pinto alternavam, assim, entre a 1ª Subida e a 2ª Subida, como donos do segundo e terceiro lugar do pódio.

João Santos e André Regueiro reparem triunfos

Nos Kia Picanto GT, apesar de não haver luta direta em pista como estamos habituados, as disputas de posição foram mais aguerridas que nunca. Na 1ª Subida de prova, os quatro primeiros classificados terminaram separados por apenas 4 décimas de segundo. Com o terceiro e quarto classificados a fazerem o tempo igual à centésima de segundo. João Santos, piloto que regressava ao troféu após dois anos de ausência, carimbava a subida mais rápida, superando André Regueiro (G2B Motorsport) por uma mera décima de segundo. O piloto de Aveiro conseguiu assim a primeira vitória no troféu!

Já António Veiga (MG Competição) cumpria o percurso de prova no mesmo exato tempo (1min44,12) de Miguel Lourenço (CRM Motorsport), os dois pilotos conseguiam assim um feito único na história do Kia GT Cup!

Partilhando assim o lugar mais baixo do pódio desta primeira subida. Filipe Seabra (Gianfranco Motorsport), Rafael Antunes (MG Competição), Tiago Vilela (Speedy Motorsport) e Tiago Madeira (Lusitano Racing Team) completavam a classificação referente aos endiabrados Kia Picanto.

Na 2ª Subida de prova, André Regueiro foi quem conquistou a vitória perante os milhares de pessoas presentes no Caramulo Motorfestival. O piloto do Porto, deixou a sua concorrência par trás conseguindo a sua tão desejada primeira vitória, lançando o piloto da G2B Motorsport na corrida pelo título.

João Santos, acompanhava Regueiro ao pódio pela segunda vez no fim de semana, mas desta feita no segundo posto após superar Tiago Madeira. Filipe Seabra (Gianfranco Motorsport), Miguel Lourenço (CRM Motorsport), Claúdio Pereira (MG Competição), Rafael Antunes (MG Competição) e Tiago Vilela (Speedy Motorsport) concluíam a classificação final do fim de semana do Caramulo Motorfestival.