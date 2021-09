KIA GT CUP: Manuel Gião vence a corrida 1 | AutoSport

Manuel Gião foi o vencedor da primeira corrida do KIA GT CUP, no Circuito Vasco Sameiro, em Braga. Gião largou da pole e aproveitou esse facto para se afastar da concorrência e não mais ser incomodado.

Não vimos grandes mudanças na frente da corrida nas primeiras curvas, com Gião na frente, seguido de Pedro Alves, Francisco Carvalho, Alex Areia, João Aguiar-Branco e o regressado Hugo Araújo. Gião foi cavando um fosso para a concorrência, enquanto a luta pelos restantes lugares do pódio era animada. No entanto Alves começou a afastar-se também, pelo que sobrava a boa luta entre Carvalho e Areia pelo terceiro lugar.

Na volta 12, a distância de Gião para a concorrência era de 5 segundos, com Alves também isolado e com o segundo lugar praticamente garantido. Já Areia não largava a traseira de Carvalho, numa luta que se estendeu até ao fim da corrida, com o jovem piloto a ficar com a terceira posição. Gião venceu de forma justa, tendo companhia no pódio de Pedro Alves (boa prova) e Alexandre Areia.

Em Kia Picanto, o Pole Sitter Manuel Alves desistiu cedo na corrida e quem se destacou nas primeiras voltas foi Orlando Batina, na frente de Gustavo Moura Jr. e Pedro Pinto. Batina foi-se mantendo na frente da prova, mas a luta entre Moura e Pinto sorriu a Pinto, quando estávamos na volta 5. O decorrer da prova trouxe Pinto para perto de Batina, mas o top três não sofreu mais alterações, com Batina a sair vitorioso, seguido de Pinto e Moura, os três da categoria Júnior. Na categoria Club, Gonçalo Inácio saiu da pole, mas as primeiras curvas trouxeram para a frente o carro da dupla Francisco Matos Gil / Manuel Rodrigues, seguido do carro da dupla Miguel Martins / Tiago Madeira, com Inácio em terceiro lugar. No entanto, Inácio foi recuperando posições e no final da corrida foi o vencedor na categoria Club, seguido das duplas Francisco Matos Gil / Manuel Rodrigues e Miguel Martins / Tiago Madeira.