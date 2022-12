KIA GT Cup: Manuel Fernandes e Pedro Alves levam os títulos para Vila Real | AutoSport

Chegou ao fim a época 2022 do Kia GT Cup. No último evento do ano, foram entregues os títulos, quer nos Picanto, quer nos Ceed GT e podemos dizer que os canecos vão para a mesma cidade.

Manuel Fernandes e Pedro Alves foram os vencedores das duas corridas e conquistaram assim os respetivos títulos nas suas classes.

Nas qualificações, Manuel Fernandes não deu qualquer hipótese e nas duas sessões terminou com mais de 0,8 seg. de vantagem para André Regueiro. Já nos Ceed a questão foi mais renhida com Francisco Carvalho a conseguir a pole na primeira qualificação e Pedro Alves a ser o mais rápido na segunda qualificação (com Francisco Carvalho de fora e nunca mais voltou à pista, com uma saída de pista a custar caro ao piloto da Guarda).

Estava assim dado o mote para o fim de semana. E nos Picantos a história é fácil de contar: Manuel Fernandes dominou e venceu as duas corridas com margens generosas para os seus adversários. Na corrida 1, Gonçalo Moura conseguiu alcançar o segundo lugar, com o carro da dupla Tiago Madeira / Joel Reis a terminar no terceiro posto. Na segunda corrida, Manuel Fernandes voltou a vencer, mas desta vez com a companhia de Regueiro com a dupla Madeira e Reis a festejar nova subida ao pódio.

Nos Ceed, Pedro Alves venceu a corrida 1 com boa margem para Gustavo Moura Jr e Vasco Oliveira que completaram o pódio. Na corrida 2, Pompeu Simões aproximou-se mais de Pedro Alves, mas o piloto da capital transmontana voltou a vencer, com Simões a ficar a pouco mais de 3 segundos, com Vasco Oliveira a repetir presença no pódio.

Os títulos ficaram assim entregues a Manuel Fernandes e a Pedro Alves, completando assim uma época em cheio para estes dois pilotos que se destacaram no Kia GT Cup.

