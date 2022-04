Kia GT Cup inicia 5ª temporada no Estoril Super Racing Series | AutoSport

O Troféu monomarca promovido pela CRM Motorsport e a Kia Portugal inaugura época a 9 e 10 de Abril com 20 carros e 24 pilotos, tem seis estreantes na lista de inscritos, com a competição que aglutina os divertidos Kia Picanto e Ceed GT a atrair novos rostos para o automobilismo. O calendário desportivo será composto por quatro provas de velocidade e uma prova de montanha integrada no mediático Caramulo Motorfestival.

O Kia GT Cup inicia, em 2022, a 5ª temporada da sua história. Pioneira na forma como bonificou os resultados desportivos e o desempenho mediático dos pilotos, conjugou duas disciplinas distintas do automobilismo no mesmo calendário e promoveu mais de uma centena de amadores e consagrados, a competição monomarca fomentada pela CRM Motorsport e a Kia Portugal arranca mais uma época desportiva mantendo os atributos que lhe permitiram chegar a este momento. Além da competitividade dos seus Picanto e Ceed GT, viaturas que entram, respetivamente, no seu 5º e 3º ano de atividade.

O Kia GT Cup continuará a atribuir prémios monetários aos participantes e a erguer um ‘hospitality’ com o propósito de receber, no mesmo espaço, concorrentes, patrocinadores, parceiros, familiares e amigos.

Mas existem novidades: num regresso às origens, a competição volta a centrar-se apenas no território nacional e a contar com provas de velocidade e montanha com ampla visibilidade mediática.

Uma decisão que acarreta uma natural redução dos custos de ativação de cada projeto e cumpre a pretensão dos pilotos e equipas.

Num calendário pensado ao detalhe, a comitiva do Troféu mais picante da Velocidade Nacional irá integrar, pela 3ª vez na sua história, a etapa portuguesa do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) no circuito citadino de Vila Real e estrear-se no aclamado Caramulo Motorfestival, que anualmente reúne milhares de adeptos numa enorme celebração do automóvel.

As visitas ao Circuito do Estoril (por duas vezes) e ao Autódromo Internacional do Algarve completam o programa desportivo da competição apoiada pela Toyo Tires, Santander Consumer, Galp, Gupe e GC24.

Por fim, e depois de cumprir o seu papel na divulgação de novos talentos, a 5ª temporada passa a contar com apenas duas categorias (Picanto GT e Ceed GT) que irão promover, ainda mais, a luta em pista entre todos os pilotos.

Argumentos que deixam João Seabra e Tiago Raposo Magalhães entusiasmados com o arranque de mais uma jornada no Estoril Super Racing Series, prova que tem lugar no próximo fim-de-semana de 9 e 10 de Abril: “Quando a CRM Motorsport e a Kia Portugal delinearam os primeiros esboços do projeto, estávamos longe de imaginar a repercussão que o Kia GT Cup teria no automobilismo nacional.

Ao iniciarmos a 5ª temporada, superamos, desde logo, as quatro inicialmente previstas, e cumprimos o objetivo de prolongar, ao máximo, as possibilidades de ativação dos carros, que neste momento se encontram largamente amortizados”, avançam o Diretor-Geral da Kia Portugal e o CEO da CRM Motorsport.

“Considerando que existem 8 viaturas indisponíveis por estarem alocados à 3ª edição do Kia Rally Cup, podermos contar com 20 carros, diversos pilotos que se mantêm connosco, incluindo-se aqui os que subiram de categoria, e 6 estreantes na grelha de partida do Estoril Super Racing Series deixa-nos extremamente satisfeitos”, concluíram.

Ainda mais diversificado

Com 24 pilotos auxiliados por 7 das mais reputadas equipas nacionais e uma estrutura privada, o Kia GT Cup continuará a fazer da união a sua força ao colocar em pista dois modelos (Picanto e Ceed GT) e pilotos com experiências distintas no automobilismo.

Renovando a aposta no Troféu monomarca, Francisco Carvalho volta a correr ao volante de um Ceed GT pelo 3º ano consecutivo, agora integrado na estrutura da CRM Motorsport.

A fazer-lhe companhia na classe estará Pedro Alves, motivado pelo duplo triunfo obtido na 2ª edição da Taça Kia, realizada em dezembro do ano passado, e que voltará a encarregar-se da pilotagem e afinação do carro.

Juntam-se a esta lista Pedro Pinto (Be Fast Motorsport), Pompeu Simões (Speedy Motorsport), Manuel Moura Teixeira (CRM Motorsport) e a dupla Luís Lourenço/Miguel Lourenço (CRM Motorsport) — pilotos que transitam do Kia Picanto GT para provarem as emoções a bordo do membro mais potente da família.

Mas também Vasco Oliveira (MG Competição), estreante no carro #28 preparado pela equipa do campeão em título da categoria, Manuel Gião.

Na classe reservada aos irreverentes Picanto GT, destaque para a permanência de Vítor Fernandes, agora a solo, e a de Paulo Gaspar, que recebe a companhia de Adérito Marques, em carros preparados pela CRM Motorsport.

O mesmo sucede com André Regueiro (G2B Motorsport), Manuel Alves (Veloso Motorsport), Rafael Antunes (MG Competição), Samuel Teixeira (CRM Motorsport) e Tiago Madeira (MG Competição). No campo dos estreantes, nota para as entradas de Gonçalo Moura (P&B Racing), que sucede ao irmão em 2022, Tiago Vilela (Speedy Motorsport), Diogo Constante (CRM Motorsport) e a dupla formada por António Veiga e Cláudio Pereira (MG Competição).

Depois de um primeiro contacto na 2ª edição da Taça Kia e cujo saldo foi francamente positivo, Filipe Seabra (Gianfranco Motorsport) e Marcos Ruão/Nuno Pardalejo (CRM Motorsport) optaram por um compromisso, a tempo inteiro, com o Troféu.

Decorrendo ao longo de dois dias, o programa desportivo do Estoril Super Racing Series contempla uma sessão de treinos privados, duas sessões de treinos cronometrados e duas corridas, num total de 120 minutos de tempo de pista.

As corridas de Domingo serão transmitidas via live-streaming no canal de YouTube da CRM Motorsport e nas redes sociais (facebook e instagram) do Kia GT Cup

Calendário Kia GT Cup

08-10 de Abril — Estoril

02-03 de Julho — Vila Real

30-31 de Julho — Portimão

02-04 de Setembro — Caramulo

18-20 de Novembro — Estoril