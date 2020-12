Kia GT Cup encerra 2020 com uma Taça e 6 corridas no Estoril Racing Festival

A Kia GT Cup termina a época com uma Taça e seis corridas no Estoril Racing Festival. O programa oficial do Estoril Racing Festival contempla as quatro corridas previstas no calendário e acrescenta outras duas, pontuáveis para o Troféu Kia Ceed GT e extra-campeonato para os pilotos do Kia Picanto GT, que assim disputarão uma Taça com o mesmo nome

Após duas emocionantes jornadas em Portimão e Braga, a comitiva da competição enfrenta a sua derradeira prova do ano com tudo ainda em aberto nas três categorias em disputa. Não só pela margem pontual mínima que Rafael Lobato (Pro), Pedro Alves (Club) e Pedro Pinto (Júnior) detêm sobre os seus adversários, mas sobretudo porque ainda permanecem por decorrer seis corridas! Em jogo, 100 pontos (a que se somam os atribuídos à pole-position e à volta mais rápida, e ainda a pontuação ‘media’, exclusiva, neste caso, aos pilotos da categoria Júnior) que demonstram como tudo ainda pode acontecer na batalha pelos cobiçados títulos de campeão do Kia GT Cup.

Apesar das limitações impostas pela pandemia, a Organização do Troféu tudo fez para garantir aos pilotos o caderno de encargos prometido no início do ano. Trabalhando lado-a-lado com o Motor Clube do Estoril e o Circuito do Estoril no desenvolvimento desta prova, foi possível apresentar aos grandes protagonistas do Kia GT Cup um programa desportivo composto por seis corridas e um total de 215 minutos de tempo de pista!

À partida do Estoril Racing Festival estarão 23 carros e um leque de 30 pilotos. Líder da categoria Pro,Rafael Lobato parte à frente de Francisco Carvalho, Manuel Gião e Alex Areia para a finalíssima da competição. Juntam-se a eles nesta prova César Machado, Pedro Falé (Movielight), Hugo Marcos (CarOnline.TV)e Pedro Gomes (RPM Power)—nomes que farão a sua estreia competitiva ao volante do Kia Ceed GT, embora sem objetivos pontuáveis, uma vez que irão testar a mais recente evolução do carro, cuja estreia oficial está marcada para a próxima temporada.

Lista de Inscritos

1 3 Francisco Carvalho (PRO)

2 4 Rafael Lobato (PRO)

3 5 Manuel Gião (PRO)

4 7 Alfredo Lavrador (GUEST)/Nuno Madeira (GUEST)

5 11 Alex Areia (PRO)

6 53 César Machado (GUEST)/Hugo Marcos (GUEST)

7 88 Pedro Falé(GUEST)/Pedro Gomes (GUEST)

8 8 David Matos Chaves (JÚNIOR)

9 12 João Aguiar-Branco (JÚNIOR)

10 18 Lourenço Monteiro (JÚNIOR)

11 20 Luís Maria Lisboa (JÚNIOR)

12 24 Pedro Pinto (JÚNIOR)

13 30 José Bastos (JÚNIOR)

14 31 Guilherme Dal Maso (JÚNIOR)

15 68 Manuel Alves (JÚNIOR)

16 9 Vítor Fernandes/Paulo Gaspar (CLUB)

17 2 Pompeu Simões (CLUB)

18 10 Francisco Coutinho (CLUB)

19 13 Manuel M. Teixeira/Samuel Teixeira (CLUB)

20 21 Paulo G. Duarte (CLUB)

21 52 Pedro Alves (CLUB)

22 73 Tiago Madeira/Miguel Martins (CLUB)

23 77 Luís Lourenço/Miguel Lourenço (CLUB)

Programa

Sexta-feira, 11 de Dezembro de 2020

08H30-08H55: Treinos Privados

10H30-10H50: Treinos Livres 1

11H25-11H45: Treinos Livres 2

14H20-14H35: Qualificação 1

14H40-14H55: Qualificação 2

Sábado, 12 de Dezembro de 2020

09H30-09H50: Corrida 1

12H15-12H35: Corrida 2

15H15-15H35: Corrida 3

Domingo, 13 de Dezembro de 2020

09H30-09H50: Corrida 4

10H45-11H05: Qualificação Picanto Cup

12H05-12H25: Corrida 5

16H00-16H20: Corrida 6

Classificação à entrada para o Estoril Racing Festival

Pro

1º Rafael Lobato – 51pts

2º Francisco Carvalho – 38pts

3º José Carlos Pires – 37pts

Club

1º Pedro Alves – 155 pts

2º Gonçalo Inácio – 124pts

3º Pompeu Simões – 87pts

Júnior

1º Pedro Pinto – 131pts

2º Luís Maria Lisboa – 124pts

3º José Bastos – 116pts