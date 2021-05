Kia GT Cup: Duas corridas eletrizantes na visita ao AIA

Alex Areia, Manuel Alves, Pedro Pinto e Gonçalo Inácio subiram ao lugar mais alto do pódio. Novos rostos trouxeram ainda mais emoção ao Troféu que aglutina os divertidos Kia Ceed e Picanto GT. Competitividade das categorias Pro, Júnior e Club saiu reforçada.

Carregada de emoção do primeiro ao último segundo e com muito picante à mistura. Foi assim a primeira prova da temporada 2021 do Kia GT Cup, demonstrando que os argumentos que têm trazido tantos pilotos e equipas à competição monomarca promovida pela CRM Motorsport e a Kia Portugal se mantêm inalterados! Com os treinos cronometrados a terem lugar no Sábado, o Domingo estava reservado para as duas corridas do fim-de-semana, que não desapontaram.

CORRIDA 1

No arranque da primeira contenda, que decorreu com o piso molhado, Alex Areia, que saía da pole, admitiu que a partida não lhe correu bem e prontamente foi ultrapassado por Pedro Alves. Mas o piloto da Speedy Motorsport (Areia) recuperou o lugar ainda no decorrer da 1ª volta para não mais o largar e

celebrar, assim, o primeiro triunfo da carreira ao volante do Kia Ceed GT. Mais atrás, Manuel Gião, que saiu de último entre os Ceed para esta corrida, chegava à travagem para a curva 1 nos lugares do pódio e viria a ultrapassar Pedro Alves no exato momento em que a jornada foi interrompida com a entrada do safety-car. Um passo que viria a revelar-se decisivo, já que seriam estas as posições do pódio da categoria Pro no final da corrida.

Ainda nos Ceed GT, Francisco Carvalho terminou em 4º, à frente de João Aguiar-Branco e o rookie Luís Cidade. O convidado da Kia Portugal, Hugo Marcos, corria na categoria Guest e não entrava para as contas do Troféu, mas mostrou-se muito agradado com o comportamento do carro à chuva.

Na categoria Júnior, Pedro Pinto e a Be Fast Motorsport foram declarados vencedores após a penalização de 10s sofrida por Manuel Alves, que esteve em grande plano. Em causa, o facto de o jovem piloto da Veloso Motorsport ter realizado uma ultrapassagem com o safety-car em pista. O mesmo sucedeu com

os pilotos Tomás Guedes (Júnior), Luís Lourenço (Club), Manuel Rodrigues dos Santos (Club) e André Regueiro (Club).

O pódio da Júnior foi então completado por Gustavo Júnior Moura, que juntamente com a P&B Racing realizou uma positiva estreia no Troféu Picanto GT após uma primeira experiência com o carro na Taça com o mesmo nome, e ainda por Orlando Batina, de regresso aos lugares a que nos habituou.

Do 4º ao 8º posto da classe classificaram-se então Manuel Alves, Luís Caetano, Tomás Guedes, Rafael Antunes e Miguel Lourenço.

Na categoria Club, Gonçalo Inácio aproveitou da melhor forma a pole-position obtida no Sábado para vencer a primeira corrida de 2021. O piloto superou Francisco Coutinho e André Regueiro, que assim compuseram o pódio, e também Jorge Setas, José Supico, Miguel Martins, Manuel Rodrigues de Sousa

e Vítor Gouveia. A fechar a classificação, Manuel Moura Teixeira, Luís Lourenço e Carlos Gouveia.

EMOÇÕES AO RUBRO

Na Corrida 2, Alex Areia voltou a sair na frente entre os Ceed, mas repetiu igualmente uma má partida que o fez cair para o 3º posto. Numa prova eletrificante, o grupo dos pilotos Pro andou sempre muito próximo durante o primeiro terço da corrida. Mas Manuel Gião provou estar muito rápido e colou-se na frente. Atrás seguiam Pedro Alves, Alex Areia e Luís Cidade, à frente de Francisco Carvalho, João Aguiar- Branco e Hugo Marcos (Guest).

Ciente da sua rapidez em pista, Areia passou Alves e foi em busca de Gião. Mas acabou por cometer um erro que o fez cair para o 4º lugar. Num final de loucos, recuperou até 2º e ainda teve tempo de realizar a volta mais rápida, enquanto Pedro Alves conseguiu segurar o estreante Luís Cidade atrás de si, apesar dos intentos deste. Cidade viria, no entanto, a ser penalizado em 30s pelo Colégio de Comissários Desportivos, com Francisco Carvalho a assumir o 4º posto e João Aguiar-Branco o 5º.

Para Manuel Gião, o triunfo inaugural ao volante do Kia Ceed GT teve um sabor ainda mais especial, ao tratar-se, também, da primeira vitória da sua nova estrutura — a MG Competição. No 5º e 6º lugares, Francisco Carvalho e João Aguiar-Branco fecharam a classificação dos Pro.

Na categoria Júnior, Pedro Pinto deixou vincada a sua rapidez e o mesmo pode ser dito de Gustavo Júnior Moura, 2º classificado e autor da volta mais rápida da classe. No 3º posto, Orlando Batina voltou a estar a um grande nível, travando uma animada batalha com Manuel Alves pela derradeira posição do pódio.

Atrás deste trio, classificaram-se Luís Caetano, Rafael Antunes e Miguel Lourenço.

Já entre os pilotos da categoria Club, o destaque vai para Gonçalo Inácio, que sai de Portimão com duas vitórias. No 2º posto, outra nota positiva, com Francisco Matos Gil a subir ao pódio na sua estreia com o Picanto GT e a premiar, assim, o trabalho realizado pela Gianfranco Motorsport. Francisco Coutinho, por seu turno, saldou-se pelo 3º lugar, o segundo do fim-de-semana e da BCM Sports, à frente de Jorge Setas, André Regueiro, Vítor Gouveia, Miguel Martins, José Supico (penalizado em 30s pelo CCD) Samuel Teixeira, Carlos Gouveia e Vítor Fernandes.

Concluída esta primeira prova da época, o Kia GT Cup regressa às pistas no fim-de-semana de 10 e 11 de Julho. Desta feita, para mais duas corridas que terão lugar no Circuito do Estoril.