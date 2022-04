KIA GT Cup: Duas corridas duas vitórias para Pedro Alves e Manuel Fernandes | AutoSport

Pedro Alves (KIA Ceed GT) venceu pela segunda vez este fim de semana na KIA GT Cup, batendo Francisco Carvalho (KIA Ceed GT) e Pedro Pinto (KIA Ceed GT). A corrida sorriu desde cedo a Pedro Alves, enquanto os dois restantes lugares do pódio tiveram luta até perto do fim, com Francisco Carvalho a levar a melhor. Nos Kia Picanto GT, novo triunfo para Manuel Fernandes Jr., que bateu Manuel Alves, que terminou a 2.4s.

Quanto ao filme da corrida, no final da 1ª volta, Pedro Alves (KIA Ceed GT) já tinha 1.628s de avanço para Pedro Pinto com Francisco Carvalho em terceiro, logo atrás.

Um pouco à frente na corrida, um toque entre Vasco Oliveira e Pompeu Simões atrasou-os, com o incidente a ficar sobre investigação do CCD.

Nos Picanto, Gonçalo Moura ficou parado com problemas no motor do KIA Picanto GT.

Na frente da corrida dos Picanto GT estava Manuel Alves, na frente de Manuel Fernandes, com André Regueiro logo atrás.

O Safety Car entrou em pista e lá na frente, Pedro Alves continuava na dianteira de Pedro Pinto, com Francisco Carvalho em terceiro.

No recomeço, no final da reta, Pedro Pinto tentou passar Pedro Alves, mas não conseguiu mantendo-se tudo igual na frente. O trio mantinha-se com os três carros a caber num segundo, 1.002, diferença que se alargou pouco depois.

Mas atrás Vasco Oliveira passava para a quarta posição, onde ficou até ao fim, e nos Picanto grande luta entre Manuel Alves e Manuel Fernandes, com este último a passar para a frente, começando pouco depois a abrir uma margem de um segundo face ao seu adversário.

Lá na frente, nos Ceed, Pedro Alves abriu para 1.5s a margem para Francisco Carvalho que entretanto passou Pedro Pinto, envolvendo-se ambos numa grande luta.

Mais perto do fim da corrida, os três da frente afastaram-se um pouco com Pedro Alves com um avanço de 2.168s para Francisco Carvalho, com Pedro Pinto um segundo mais atrás.

Nos Picanto, Manuel Fernandes abriu dois segundos na frente de Manuel Alves.