KIA GT CUP, Braga: Manuel Gião e Alex Areia em destaque nos cronometrados | AutoSport

O Circuito Vasco Sameiro, em Braga, é palco de mais uma jornada do KIA GT Cup, competição da CRM. No menu do dia tivemos os treinos livres e os cronometrados. Manuel Gião e Alex Areia foram os nomes em destaque,

Gião foi o mais rápido no Treino Cronometrado 1, com a marca de 1:31.064, 0.560seg. mais rápido que Pedro Alves, que assegurou o segundo lugar nesta sessão, à frente de Alex Areia (+0.833seg.). Francisco Carvalho, João Aguiar-Branco e o regressado Hugo Araújo completaram o pelotão dos Ceed. Em KIA Picanto foi Manuel Alves o mais rápido (Júnior), com o tempo de 1:37.745, seguido de Gustavo Moura Jr e Orlando Batina. ambos na categoria Júnior também. O mais rápido na categoria Club foi Gonçalo Inácio (1:38.161).

No treino cronometrado 2, foi Areia o mais rápido (1:31.950), levando a melhor sobre Gião, num duelo que se decidiu nos pormenores, sendo a diferença do primeiro para o segundo de apenas 0.056 seg. Seguiram-se Francisco Carvalho, Pedro Alves, João Aguiar-Branco e Hugo Araújo. Pedro Pinto foi o mais rápido nos Kia Picanto (1:37.767) seguido de Gonçalo Inácio, o melhor nos Club e Manuel Alves a fechar o top 3.

Amanhã teremos duas corridas, agendadas para as 10 e as 14:30.